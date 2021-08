Raser over flytteafregning: Det gulv er fint

Nadia har haft tæpper på, så da udlejeren - i forbindelse med fraflytning - mente at gulvene skulle fixes for 4900 kr, sagde hun blankt nej. Beboerklagenævnet gav hende siden hen ret, men KAB VIL have pengene, så nu skal Nadia i retten.

- Jeg flyttede ind i en lejlighed d. 1. januar 2013. Det var i Hvidovre. Hos KAB.

- Jeg ved, at man skal passe godt på sine gulve, da det kan have en høj omkostning for én, når man skal fraflytte.

- Jeg lagde så gulvtæppe på i hele lejligheden for at skåne gulvet, og jeg har virkelig passet på min lejlighed.

- Så da jeg skulle flytte i februar, og KABs repræsentant mente, at gulvet var misligholdt og skulle laves for 4.900 kr. Og at der skulle ekstrarengøres for næsten 3000 kr, protesterede jeg.

Jeg er ikke typen de kan snyde

Sådan indleder Nadia W et brev til nationen! om at opføre sig ordentligt som lejer – og føle at ens udlejer IKKE opfører sig ordentligt. Nadia føler nemlig at KAB prøver at skræmme hende med advokat og retsag, og det er i hendes øjne komplet urimeligt. Især fordi hun ikke er den eneste, der synes hun har ret.

Det lokale beboerklagenævn har nemlig kigget på sagen, som du kan se nedenfor – og nu Nadia synes KAB er møgtarvelige, fordi de ikke retter sig efter nævnet.

Nadias brev – som nationen! har bedt KAB om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Men jeg er ikke typen de bare kan snyde.

- Jeg vandt da også min klagesag over flytteafregningen i Beboerklagenævnet i Hvidovre kommune. De gav mig medhold.

KAB ville have næsten 8000 kr - med beboernævnet har afgjort, at de kun skal have lige godt 600 kr af Nadias indskud.

De har besluttet at hive mig i retten

- Men i dag (mandag d. 16.8, hvor ankefristen næsten er udløbet red.) ringer KAB så med meldingen om, at de har besluttet at indbringe min sag for retten.

- Og at jeg skal vente til jeg hører noget i min e-Boks.

- Jeg kan som borger ikke forstå hvorfor KAB trækker sagen så langt ud, når det drejer sig om 7.725,63 kr. - som er mine penge og dem jeg lagde i indskud for over 8 år siden.

Bare fordi de har råd

- Og jeg synes ikke de kan være det bekendt, når de nu har tabt sagen.

- Bare fordi de har råd til advokater, skriver Nadia, og nationen! har bedt KAB svare på, hvad de regner med at bruge af penge på advokat i den her sag – og hvor ofte de lægger sag an mod beboere, der flytter. Og hvad de siger til at Nadia synes de er tarvelige.

KAB svarer, at de ikke vil svare på enkeltsager, men at fraflytninger i de boligafdelinger, KAB administrerer, altid håndteres efter gældende regler i Almenlejeloven.