Raser over herberg: To uger uden aftensmad

Daniel forstår ikke, at han og andre af samfundets allermest udsatte ikke kan få aftensmad. Men der mangler ressourcer

- I denne uge og næste uge er der ikke noget aftensmad på herberget.

- Jeg har skrevet det til tilsynet.

- De har desuden kun et budget på 15 kr til mad pr person.

Mange har ikke penge

Sådan skriver Daniel T. til nationen! om den ærgerlige situation, der er opstået på forsorgshjemmet Skansegården, hvor han holder til for tiden.

Skansegården bliver drevet af Region Hovedstaden, der tilbyder midlertidigt boophold til personer, der er hjemløse eller ikke formår at opholde sig i egen bolig. Og Daniel fatter ikke, at de ikke har penge til mad:

- Håber det kommer i medierne, så vi kan hjælpe herberget.

- Der findes mange beboere, som ikke har penge og de må gå sultne i seng.

Der mangler ressourcer

- De lever af herbergets mad - morgen, middag og aften, skriver Daniel, og nationen! har spurgt Skansegården, hvorfor en beboer oplever at der ikke er mad - og hvor længe det skal stå på, og de har sendt dette svar:

- Det er korrekt at vi grundet mangel på ressourcer har været nødt til at suspendere tilbuddet om aftensmad på Skansegården i en periode på to uger (uge36 og 37).

- Dette er varslet alle beboere. Opslag, som ses nedenfor, er hængt op i afdelingerne, så alle beboere har mulighed for at lægge andre planer for indkøb og tilberedning af aftensmad i perioden, skriver Skandegården til nationen!

