Raser over 'profil': Hardy er 87 år

Ruth, der er gift med Hardy, har bedt nationen! om hjælp. For Hardy vil gerne have et pensionistkort til svømmehallerne i København – og han kan ikke oprette den krævede profil. men det skal han

- Hej.

- Jeg synes ikke det kan være rigtigt, at man skal have en profil og logge ind, for at kunne komme ind i Københavns Kommunes svømmehaller til pensionistpris.

- Vi har lige været på Borgerservice for at bede om hjælp, men blev sendt hjem igen.

- Vi er altså fritaget for profiler og den slags.

360 kr pr måned i stedet for 40 kr

Sådan lød det tirsdag i nationen!-telefonen fra Ruth, der er gift med Hardy på 87 år. Ruth har bedt nationen! om hjælp til at trænge igennem Københavns Kommunes system, for hun og Hardy har ikke mange penge at rutte med. Og hvis man har et pensionist.kort til 455 kr, så har man adgang på alle hverdag – men hvis man ikke har et kort, skal man betale 25 kr pr gang. Og det er en forskel pr år på mere end 2000 kr, og dem vil pensionistparret gerne spare.

Elsker at gå i svømmehallen

nationen! har bedt kommunen svare på, hvad pensionister, der ikke kan oprette profiler kan gøre, for at få et pensionistkort – deres svar kan du læse nedenfor. Ruths klage fortsætter nemlig således:

- Hardy elsker at gå i svømmehallen et par gange om ugen.

- Normalt har han gået i Frankrigsgade eller i Sundby.

- Og jeg synes også det er godt for ham at komme afsted.

Han har en atletisk krop - og det må jo gerne fortsætte

- Han har lige været på hospitalet, og de sagde endda at han har en atletisk krop.

- Og det måtte jo gerne fortsætte, altså det med at kroppen ser atletisk ud, slutter Ruth, der mener, at hun og Hardy ikke kan være de eneste pensionister, der synes, det er fjollet at man skal have profiler og logge ind for at få pensionistrabat, men i det svar Line Friedrichsen, borgerservicechef i Københavns Kommune, har sendt, er der ikke meget hjælp at hente:

Borgerservicechef: Man skal have en profil

- Det er korrekt, at man skal have en profil og være logget ind på svoemkbh.kk.dk for at købe klippekort og periodekort til kommunens svømmehaller.

- For at oprette en profil skal man have en e-mailadresse eller et mobilnummer. I svømmehallerne har det siden 2018 kun været muligt at købe enkeltbilletter og tillægsbilletter i automaterne, hvor der kan betales med gængse betalingskort eller MobilePay.

- Borgere, der ikke har et betalingskort eller ikke ønsker at betale på denne måde, kan få udstedt et KBH Betalingskort i Borgerservice.

Men vi kan hjælpe med at oprette en profil

- Borgere, der har brug for hjælp til at oprette en profil, kan bestille en tid i Borgerservice eller henvende sig hos personalet i svømmehallerne.

- Det er beklageligt, at Hardy og Ruth ikke har fået den hjælp, de havde brug for i Borgerservice.

- De er velkomne til at bestille en ny tid i Borgerservice, for eksempel ved at ringe på 33 66 33 66, eller tage forbi deres lokale svømmehal og få hjælp af personalet til at oprette en profil, skriver borgerservicechefen, men hvad tænker du?