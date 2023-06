Raser over rabat: 10.500 for brændt knallert

- I 2016 blev min hustrus knallert stjålet og brændt.

- Den stod på det tidspunkt ved vores søns lejlighed i Greve. Den blev antændt på en sti. der går lige rundt om den boligblok han boede i.

- Han så den brænde, og politi og brand var der for at håndtere det.

- Afbrændingen skyldes efter vores mening at de ikke kunne stjæle den, og så blev tosserne vrede.

Tre år efter: I skylder 25.000

Sådan indleder Kenneth et brev til nationen! om at være en af de danskere, der står som ejer af et uforsikret køretøj. Og blive ramt af dagbøder.

Danmarks dyreste scooter: Gebyr på 139.250 kr.

Kenneths kones knallert blev fjernet af brandvæsenet, politiet tog nummerpladen, men tre år senere - i 2019 - fik han så et brev om at han skyldte 25.000 kr. for ubetalt forsikring.

Annonce:

Hans brev - som nationen! har bedt DFIM, der står for opkrævning af manglende forsikrings-dagbøder, om at kommentere - fortsætter derfor således:

Men brandvæsenet og politiet tog sig af det

- Det var først i 2019, at vi pludselig fik en tredie rykker på, at vi ikke hade betalt forsikring på den. Med gebyr på 25000.

- Vi kontaktede dem derfor og sagde at politiet havde inddraget nummerpladen.

- Og at vi ikke kunne fremvise en kvittering på skrotningen, som de bad om - brandvæsenet havde jo fjernet den.

- Den sag har så bare ligget hen lige siden – bortset fra et inkasso-krav i 2020 - og nu i maj har de sat den ned til lige over 10.000.

OK - så betaler vi 5000

- Vi har igen prøvet at kontakte dem flere gange og forklaret at vi jo ikke kan fremskaffe nogen dokumentation fordi politi og brand håndterede det hele, men det er ligegyldigt.

- Vi har endda foreslået dem at vi betaler 5.000 for at slippe af med det.

Annonce:

- Det er dælme et smart system de har skruet sammen der, skriver Kenneth, og nationen! har bedt DFIM svare på, hvorfor de skal have penge for en udbrændt og kasseret knallert, og det svarer DFIM på sådan her:

Vi tager en dialog med borgeren

- Hvis et køretøj er brændt, stjålet eller ødelagt, skal man selvfølgelig ikke betale dagsgebyr for ikke have en lovpligtig forsikring på køretøjet.

- Men det kræver, at man kan dokumentere eller godtgøre det, for ellers risikerer vi, at der kører et køretøj rundt uden ansvarsforsikring.

- Det er ulovligt, og i så fald skal man betale dagsgebyr, hvis man ikke hurtigt får styr på forsikringen.

- Vi kommenterer aldrig på omstændighederne i en konkret sag i medierne, men jeg vil godt sige, at vi kommer til at tage en yderligere dialog med borgeren og gøre et ekstra fælles forsøg for, om det på nogen måde kan godtgøres, at knallerten er brændt, så vi forhåbentlig kan få sagen ud af verden, skriver direktør i DFIM, Sara Brinks Larsen, men hvad siger du?