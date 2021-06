Rasmus' Bilka-drøm smadret

- Jeg hedder Rasmus S.

- Jeg er 41 år og jeg vil gerne arbejde i Bilka i Næstved.

- Men de vil ikke ansætte mig.

Var i løntilskud i 2014

Sådan lyder de første sætninger i en mail Rasmus har sendt til nationen! – en mail om at have en drøm og så få den drøm smadret. Rasmus synes nemlig, at han ville være perfekt som Bilka-medarbejder, og han har noget at have det i. Tilbage i 2014/15 var han nemlig ansat i varehusets frostafdeling i løntilskud. Før det havde han arbejde i Fakta, og Rasmus mener, at der må være tale om en fejl, når han nu har fået et afslag på sin ansøgning.

Han håber derfor, at nogen højere oppe i Bilka-systemet, vil læse den her mail, og sørge for at fejlen bliver rettet. Han er nemlig klar til at arbejde med én dags varsel.

Hans mail – som nationen! har bedt Bilkas ledelse om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Jeg arbejdede med frost

- Jeg begyndte i Bilka starten af oktober måned 2014 i praktik frem til februar måned 2015 hvorefter jeg kom i løntilskud frem til slutningen af august måned 2015.

- Desværre var der bøvl med kommunens papirer, så til min store ærgrelse måtte jeg stoppe.

- Min daværende sektionschef var yderst tilfreds med mig og mit arbejde og indsatsen i samme. Jeg arbejdede med alt i frost - pizzaer, brød osv.

- Jeg havde det samtidig rigtig godt derude og syntes at det var et rigtig godt sted jeg arbejdsmæssigt var havnet og jeg havde efterhånden ansvaret for hele frost afdelingen, da det blev vurderet at det ansvar kunne jeg sagtens forvalte.

- Jeg har senest arbejdet i Dagli Brugsen i Høm fra juni måned 2019 til marts måned i år, og nu håber jeg altså jeg kan få et job i Bilka, skriver Rasmus, men varehusschefen i Bilka Næstveds svar, er ikke opløftende:

Varehuschefen: Der er ikke noget match

- Rasmus har bl.a. søgt om et praktikforløb hos os, men det har desværre ikke været muligt.

- Hver gang vi ansætter nye kollegaer, er det en grundlæggende præmis, at der er et match mellem os og kandidaten.

- Det er ikke tilfældet her, men vi ønsker naturligvis Rasmus al mulig held og lykke med at finde sit næste job, skriver varehuschefen til nationen!.

Hvis du har et job i Næstved-ormådet, du mener kan være noget for Rasmus, må du meget gerne skrive her.