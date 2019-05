Rasmus ringede til alle partierne: Skrid fra min postkasse

nationen! bragte allerede i sidste en klage over de plastikstrips, som valgplakaterne hænger i. Nu er det valg-foldernes tur.

- Hejsa.

- Jeg er så træt af alle de politiske reklamer, der bliver proppet ned i min postkasse.

- Selv om jeg har 'reklamer nej'.

57 procent af 11993 læsere: Plastikstrips er svineri

Sådan indleder Rasmus et brev til nationen! om de politikere, der bruger penge, papir, tryksværte og egen eller politiske venners tid på at trykke og dele 'stem-på-mig'-foldere ud til vælgerne.

Mogens råbte efter plakatopsættere: Har I ikke gået til spejder?

Og Rasmus er ikke den eneste, der synes, at der er noget galt med den måde, de forskellige politikere fører valgkamp på. For en uge siden skrev Mogens - der bruger rollator - hvordan han forgæves havde forsøgt at stoppe nogle plakatopsættere, der brugte plastikstrips.

Mere end 6700 af de ialt 11993 læsere, der deltog i den debat,. gav Mogens ret. Nu beder Rasmus om at vi tager en debat om papir-folderne i postkasserne:

Sagde undskyld - men de sagde også det var lovligt

- Jeg har ringet til de forskellige politikere og partier, og de fleste sagde undskyld og fortalte, at de ville skrive til deres bude i mit område, men så fik jeg fat i et parti på venstrefløjen, der ikke ville sige undskyld.

- De sagde, at det var lovligt at smide dem i min postkasse.

- De sagde at deres folder er infomation og viden og at man ikke kan sammenlige det med reklame.

Er nok ikke den eneste der er træt

- Men jeg kalder det en reklame, og kunne godt tænke mig om det er noget i vil køre en poll på.

- Jeg er nok ikke er den eneste, der er træt af at det vælter ud af min postkasse med sedler, der bare siger stem på mig.

- Eller endda hele foldere med hvorfor man skal stemme på dem, skriver Rasmus, der også lige nævner, at han er ordblind og at en af folderne, faktisk var lige så stor som en avisside.