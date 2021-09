Regering: Delfin-massakre skal undersøges

- Vi tager sagen meget seriøst.

- Selvom om fangsten betragtes som bæredygtig, vil vi se nærmere på jagten på delfiner, og hvilken rolle den skal spille i det færøske samfund.

Sådan lyder det nu fra den færøske regeringschef, lagmand Bárdur á Steig Nielsen, i en pressemeddelelse om de 1429 delfiner, der blev jagtet og slagtet i søndags i Skålejorden.

Ny blodrus: 1428 delfiner dræbt

Regler skal undersøges - største nogensinde

Som du sikkert har fulgt med i her på nationen! har sagen afstedkommet voldsom debat i landet - og i udlandet har drabene også skabt overskrifter. Derfor er pressemeddelelsen på engelsk:

- Regeringen har derfor besluttet at indlede en undersøgelse af reglerne for at fange de hvidsidede Atlanterhavs-delfiner, siger regeringschefen (prime minister) videre i pressemeddelelsen, hvor det også bliver nævnt at søndagens 1428 døde delfiner i antal langt overgår tidligere fangster.

Delfin-jagt og grinde-jagt er ikke det samme

Færingerne er vant til at blive kritiseret for at fange grinde-hvaler, men den kritik kan de leve med, sagde det færøske medlem af Folketinget Sjúrður Skaale. Og i pressemeddelsen slår regeringen nu fast, at der er stor forskel på at dræbe hvaler og delfiner:

- Grind og delfiner er forskellige. De har meget forskellige roller i vores samfund.

- Delfin-jagt er ikke en del af færøsk tradition i samme grad, og har ikke den samme kulturelle legitimitet, lyder det i pressemeddelelsen.

Delfiner vs grise og høns

På færøerne er der ifølge Sjúrður Skaale et flertal imod delfin-jagt, men mange af tilhængerne peger på, at dyr jo bliver dræbt, når vi skal spise dem. Og adskillige mener, at der er mere dyrevelfærd i at jage en delfin, fremfor at producere høns, grise og køer i store 'kødfabrikker', som det f.ex. sker i Danmark.