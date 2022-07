Regering stopper 'tarvelig' strejke

- Det var tæt på.

Sådan skriver Mohlen i en kommentar hos Financial Times om den norske olie- og gas-arbejderstrejke, der gik i gang i går - og sluttede i går.

Prisen hamrer op

Norge leverer cirka en fjerdedel af den gas Europa bruger - og hvis strejken havde fået lov til at fortsætte, ville den daglige gaseksport til EU blive mere end halveret.

For store konsekvenser

Da strejken begyndte i går steg gaspriserne på den hollandske gasbørs TFF - i dag er de faldet:

- Strejken medfører for store samfundsmæssige konsekvenser for hele Europa.

- Det har ikke været muligt for parterne at finde en løsning. Jeg har derfor foreslået tvungen lønnævn, siger den norske beskæftigelsesminister Marte Mjøs Persen til nyhedsbureauet NTB.

Tarveligt at strejke nu

27.012 nationen!-læsere deltog i går i en afstemning om strejken - mange mente, det var klogt at udnytte energikrisen til at få mere løn. 52 procent mente, at det var tarveligt.