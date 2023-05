Regeringens frygt: Røvhuller

11 procent af Ekstra Bladets læsere er kommet for sent på arbejde pga af blokader i dag - og nogen er ikke nået frem endnu. Men mange støtter de vrede chauffører

- Selvom jeg skulle køre 200 km i dag, så synes jeg, det er fedt I gør det.

- Jeg skal nok finde andre veje og ellers må livet jo lige gå på pause én dag.

Sådan skriver Andreas G. i en af de 1300 kommentarer, der skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de blokader, vrede lastvognschauffører udsætter danske bilister for i dag.

Tager gerne de ekstra kilometer

Andreas har fået 390 likes. Liza har fået 392:

- Jeg skal langt væk hjemmefra til behandling på sygehus.

- Det tager længere tid for mig, og er mere besværligt.

- Men jeg tager gerne de ekstra kilometer og den ekstra tid.

- Jeg støtter op omkring jer, skriver Liza, og Liv A. er også på støtte-holdet:

- Det er præcis, hvad regering m.m er bange for. At danskerne står sammen, skriver hun og TV2 Nord har været ude i en af de køer, blokaderne har skabt, og talt med nogle der er sure over at skulle vente - men også med Finn, der bogholder, som også langer ud efter politikerne:

- Hvad blokaden angår, synes jeg rent ud sagt regeringen er nogle røvhuller.

- De ødelægger er helt erhverv på den her måde, siger Finn N.

Et godt stykke nede i kommentarsporet på Ekstra Bladets Facebook forsøger Carsten B. at argumentere imod protesten.

- Får chauffører mindre i løn når der kommer en afgift på 1,30 pr kilometer?

- Det bliver 113 kroner dyrere at transportere et lastbillæs 100 kilometer. Er det noget der vælter budgettet?

- Er lastbilchauffører bedre kvalificeret til at føre økonomisk politik end politikere, og gælder det også omvendt?

- 113 kroner svarer til cirka 10 liter diesel. Kunne man spare lidt ved mere økonomisk kørsel, skriver Carsten.