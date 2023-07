Reje-alarm: Store konsekvenser

Dansk Fiskeriforening forudser store problemer for rejefiskerne. EU og Norge har netop aftalt nye - og markant lavere - kvoter

- Rejebestanden er i en dårligere tilstand, end havforskere tidligere har antaget.

- Det kan vi ikke ignorere.

- Den nye kvote er en kraftig reduktion.

- Jeg er med på, at det er udfordrende for rejefiskerne.

Smadrer en hel branche

Sådan skriver den norske fiskeriminister Bjørnar Skjæran om de 6076 tons rejer, der må fiskes i Nordsøen og Skagerrak, det næste år. For de norske fiskeres vedkommende er der tale om en reduktion på lige omkring 37 procent.

- Det her smadrer en hel branche, tordner rejefiskeren Morten Aleksandersen til NRK. Han mener, at hans indtægt vil blive halveret pga af kvoterne, som er forhandlet på plads mellem Norge og EU. Og fortæller, at der efter hans mening aldrig har været flere rejer i havet.

Store negative konsekvenser

I Danmark er der også vrede over fredagens aftale:

- Den her aftale kommer til at få store negative konsekvenser for de danske rejefiskere i Skagerrak.

- Det kommer også til at gå udover den industri på land, der er afhængig af rejefiskeriet, siger Claus Hjørne Pedersen, bestyrelsesmedlem i Danmarks Fiskeriforening, til Fiskerforum, men hvad siger du?