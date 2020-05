Rejseselskab i corona-brøler: Pengene er på vej nu

Jesper T. undrer sig over, at hans 11.000-kroners rejse – som blev aflyst tirsdag d. 10/3 – er omfattet af corona. For Danmark lukkede jo først ned onsdag d. 11.3. Og efter at nationen! har spurgt til sagen hos Detur, er pengene på vej.

- Hej.

- Vi er en familie på 6 personer som havde købt denne rejse til Alanya.

- Vi havde købt rejsen med afgang fra Ålborg d. 10/4 20.40 - retur 17/4 kl. 16.30. Prisen var 11.795

- Vi modtager så en mail d. 10/3 om at rejsen ikke kan gennemføres. Og vi kan vælge nogle andre datoer – eller at få penge retur.

Vi kan ikke rejse på de datoer



Sådan indleder Jesper T om den i hans og hans fem rejsekammeraters øjne meget mystiske behandling, de har fået af Detur. De forstår ikke at en rejse, der blev aflyst FØR corona, kan høre under coronahjælpakken. Og de synes, at de har ventet længe nok på deres penge. De blev - som du kan se nedenfor - lovet at de ville få deres penge senest d. 19 marts.

Og vi beder om pengene - det er to måneder siden

nationen! har bedt Detur forklare sig – deres svar kan du se nedenfor – Jespers brev fortsætter nemlig således:

- Dagen efter sender vi reg og konto nr for at få refunderet rejsen, da vi ikke kan rejse på de dage de tilbyder.

- De svarer, at vi får pengene inden d. 19 marts, men der kommer ingen penge.

- Og nu skriver de, at det hører under økonomisk hjælpepakke i forbindelse med coronakrisen.

Detur: Vi beklager

- Men her hører rejsen jo ikke under, da de aflyser før vi nedlukker DK pga corona!, skriver Jesper, og Detur skriver nu til nationen!, at jesper kan regne med at få sine penge - og at de fleste refusioner for tiden hører under en af hjælpepakkerne:

- For det første beklager vi, at vi ikke kan efterleve vores normale tilbagebetalingsfrist på 7 dage i denne her ekstraordinære situation.

- Der er i disse uger mange annulleringer og ombookinger og samtidig er en del medarbejdere hjemsendt.

- Derfor er behandlingstiden desværre længere end normalt.

Det meste hører under hjælpepakkerne

- De fleste refusioner går ind under diverse hjælpepakker.

- Vi beklager, såfremt der er sket en fejl i henhold til, om en booking er under en hjælpepakke eller ikke.

- Den omtalte kunde kan forvente sin udbetaling i næste uge, skriver Detur, men hvad tænker du?