Rejseselskab lægger sig fladt ned: Sender penge NU

Tusindvis af danskere venter på at få deres penge retur for aflyste rejser. Jesper, der skulle have været til Alayna, har kæmpet i 11 uger

- Vi lægger os fladt ned, siger vores bogholder.

- Overførslen bliver lavet straks, er beskeden.

Sådan skriver rejseselskabet Deturs kundeservice-medarbejder til nationen! om de 11.795 kr, som nu endelig er sendt afsted til Jesper T. og hans fem rejsekammerater, der fik aflyst deres rejse til Alanya dagen før Danmark lukkede ned pga corona.

Der er sket en fejl

Detur meddelte nemlig i første omgang, at Jesper skulle vente på at corona-støtten til rejsebranchen var helt på plads - men Jesper stod fast og blev ved og ved med at svare, at hans rejse-aflysning jo INTET havde med corona, at gøre. Og at han derfor skulle have sine penge:

- Der er sket en fejl, skriver Deturs kundeservice til nationen!, og Jesper meddeler, at han har modtaget de 11.795 kr som rejsen kostede.

Detur lovede faktisk Jesper at sende pengene allerede for en uge siden, og rejsende, der har fået aflyst rejser pga corona, kan ifølge Detur, der henviser til Rejsegarantifonden, se frem til at vente endnu længere.

Folk der har fået aflyst pakkerejser, som skulle have været påbegyndt i perioden fra og med 13. marts 2020 til og med 13. april 2020, og som ikke kunne gennemføres, fordi Udenrigsministeriet i sine rejsevejledninger frarådede ikke-nødvendige rejser til den pågældende destination som konsekvens af Covid-19, kan forvente at få deres penge retur medio juni.

Folk der har fået aflyste pakkerejser. der skulle have været påbegyndt fra og med 14.april. kan stadig ikke få en dato for udbetaling.