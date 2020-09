Rejseselskab meldt til politi: Børnebørn snydt for ferie

- I august 2019 skulle vores datter og svigersøn giftes, de ønskede sig en fællestur/ferie.

- Og fordi min mor var død og vi havde arvet nogle penge, valgte vi at forære dem en rejse.

- Vi købte 14 dage all-inclusive på Palmyra Aquapark Kantaoui i Sousse/Tunesien.

- Vi skulle rejse fra Billund 3. april 2020.

- Med på rejsen skulle vores datter og svigersøn, vores to børnebørn på 3 og 6 og så os to morforældre.

Børnebørnene glædede sig - så kom corona

Sådan indleder Joan L. et brev om at vente og vente og vente – og blive så træt af at vente, at hun først gik til politiet og nu til nationen!. Joan synes nemlig ikke, at rejseselskabet Detur – som nationen! har fået rigtig mange henvendelser om – opfører sig fair. Og hun er vred over, at hendes rejse er havnet i corona-bunken – selv om den blev aflyst FØR corona. Hendes brev – som Detur kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Efter brylluppet talte vi meget om flyveturen og vores ferie, børnebørnene glædede sig så det var en fornøjelse, men desværre fik vi en mail fra Detur 4. marts om, at flytiderne var blevet ændret.

- Det kunne vi desværre slet ikke få til at passe og skrev til Detur 8. marts. Detur skrev tilbage 10. marts kl. 11.44

Vi kan give jer fuld refundering

'Vi er kede af at høre, at denne ændring påvirker jer negativt.

Vi kan gøre en undtagelse og tilbyde jer at hæve købet mod fuld refundering.

Vil det være en god løsning?’

- Vi takkede ja til den fine behandling, og Detur skrev tilbage: I skulle meget gerne modtage pengene inden for ca. syv dage

Seks måneder senere ringer jeg til politiet

- Siden har vi fået rigtig mange mails om, at vi ville høre nærmere snarest – det sidste er ultimo september/primo oktober.

- Den 3. september indgav jeg en politianmeldelse, da jeg ikke mener, Detur kan lade vores rejse gå ind under corona.

- Får vi nogensinde vores penge, skal vi med børn og børnebørn på den lovede tur.

- Bliver det ikke Tunesien, må det blive et andet sted, umiddelbart er det vigtigste, at vi kommer på en tur, så løftet kan blive indfriet – de små piger er meget skuffede, skriver Joan, og Detur - der har set brevet - skriver, at de er kede af det, og at pengene nok skal komme:

Hvis de har et krav får de penge

- Vi kan forsikre alle kunder om, at hvis de har krav på et tilgodehavende, kommer de naturligvis til at få deres penge.

- Vi kan dog ikke kommentere på den omtalte refusionssag, men vi er kede af, at vi i denne ekstraordinære situation, som har ramt rejsebranchen hårdt, ikke kan leve op til vores normale tilbagebetalingsfrist, som er syv dage, skriver Deturs marketing manager, Rikke Henriksen, men hvad tænker du?