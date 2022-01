Rekord: 200.000 kr. lyder dyrt

- Hvis du er flygtning og har en opholdstilladelse i Danmark på baggrund af krig og forfølgelse i dit hjemland, kan du søge om at få økonomisk støtte til at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

- Som flygtning er der mange ting, du skal tænke på, inden du beslutter dig for at vende tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland.

- Blandt andet om det er sikkert at vende tilbage, og om det vil påvirke din psykiske tilstand.

Syrere topper listen for 3. år i træk

Sådan skriver Dansk Flygtningehjælp om de muligheder for at få hjælp til at rejse hjem, Danmark giver interesserede flygtninge. Og noget tyder på, at især syrere synes livet hjemme i Syrien er bedre end livet i Danmark. I 2019 vendte 100 syrere således hjem med økonomisk støtte fra Danmark. I 2020 var det tal vokset til 137 og i dag kan dansk Flygtninge Hjælp fortælle, at 152 syrere rejste tilbage i 2021.

Det er rekord.

Og syrere udgør for tredje år i træk den største gruppe i repatrieringsstatistikken.

Minister: 200.000 kr lyder dyrt

nationen! har spurgt Dansk Flygtningehjælp, om deres forklaring på, at syrere fylder så meget i hjemrejsestatistikken, men det kan de ikke svare på. Men Mattias Tesfaye har sendt dette svar til nationen!:

- Denne ordning er populær blandt mange flygtninge og indvandrere, der ønsker at rejse hjem.

- De seneste år har syrerne været vores største flygtningegruppe og derfor er det også naturligt, at de fylder meget. Jeg ved godt, at mange danskere tænker, at det lyder dyrt for den danske stat at betale i omegnen af 200.000 kr. i støtte til hjemrejse.

Det er rimeligt - og giver gevinst

- Men jeg synes, det er fornuftigt og rimeligt. Jeg tror også på, at det i sidste ende er en økonomisk gevinst for Danmark, skriver Mattias Tesfaye, men hvad tænker du?