Rekord?: Sønderjyde testet 24 gange på to uger

- Så indfør dog begrænsning på cpr-nummeret.

- Hvor svært kan det være.

- Dem der har brug for hyppig test, skal selvfølgelig have det...

De få ødelægger det

Sådan skriver Morten N i en af de mere populære af de 242 kommentarer der er skrevet på Politikens Facebook-profil om en sønderjyde, der ifølge regionsformand Stephanie Lose har fået taget 24 coronatest på 14 dage. Og de ventetider der er til de hvide telte, hvor folk uden symptomer testes - de fleste steder er der nemlig 1-4 dages ventetid og enkelte steder helt op til 5-7 dage:



- Jeg synes, det er på tide, at de nationale sundhedsmyndigheder kommer på banen med en langt skarpere vejledning til, hvornår det giver mening at lade sig teste, og hvor ofte det giver mening at lade sig teste, siger Stephanie Lose til avisen, og den holdning er hun i altså ikke ene med.

- Som altid er det de få der ødelægger det for de andre.

Et eksempel skal ikke diktere praksis

- Alle bør og har ret til mindst 1 test, men nogle skal jo udnytte, hvad udnyttes kan, skriver Kaja H således, mens Simon V er noget mere nuanceret i sin kommentar, der pr har fået hele 23 likes:

- Et konkret eksempel med en borger der har fået så mange tests skal jo ikke diktere praksis.

- Pågældende må jo have nogle problemer, der ikke har noget med covid19 at gøre, skriver Simon, der mener, at der ligger en stor oplysningsopgave i at få befolkningen til at forstå, hvad en test kan bruges til - og hvad den ikke kan bruges til.

- Det er grundlæggende adfærden, der skal ændres - ikke testkapaciteten.

Kan man overveje lidt færre kontakter?

- Hvis man føler behov for at teste sig meget hyppigt, bør man overveje om man kan nøjes med lidt færre sociale kontakter.

- Ihvertfald for en stund.

- Der er jo ikke noget til hinder for at man kan have nære, varme og dejlige stunder sammen med dem man kan lide og elsker. Og en telefonsamtale eller zoom opkald kan jo også være godt.

- En gåtur i parken eller langs vandet er jo også dejlig. Se mulighederne og ikke alle begrænsningerne, skriver Simon.

2,3 millioner danskere har fået taget 3,7 millioner prøver

Som man kan se på det danske seruminstituts oversigt, er der taget 49.143 coronaprøver de seneste 24 timer, og cirka 30.000 af de prøver blev foretaget hos personer, der VAR blevet testet tidligere.