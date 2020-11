Rektor HAR sagt nej: Elev bliver ved

nationen! bragte i sidste uge et brev fra en elev på Ørestad Gymnasium, der var utryg ved en gruppe elever, der vil afskaffe skolens forbud mod religiøs udøvelse og have et ’stillerum’. Nu vil en af 'stillerums'-forkæmperne gerne nuancere debatten.

- For nyligt kunne man her i Ekstra Bladet læse artiklen ’Gymnasieelev: Velformulerede muslimer er 'irriterende’, hvor en anonym elev fra Ørestad Gymnasium angriber ’nogle gymnasieelever’ for at ønske et stillerum.

- Men man skulle ikke tro den bekymrede elev snakkede om et stillerum, for hele indlægget er fyldt med verbale angreb på muslimer og deres religion.

- Det er skræmmende, hvor anti-demokratiske synspunkter, der bliver fremført, så som: ’Jeg vil gerne være fri for politisk diskussion på et gymnasium’ og ’man skal hele tiden skal tage stilling til alt muligt’.

Her løser vi problemerne demokratisk

- Velkommen til Danmark, kammerat.

- Her snakker vi om tingene og løser vores problemer demokratisk!

- Et gymnasium er ikke et middagsbord, og politisk diskussion over uenigheder er en selvfølge i et demokratisk samfund.

Sådan lyder de første linjer i det tredje brev nationen! indenfor kort tid har fået fra elever på Ørestad Gymnasium – denne gang er afsenderen medlem af elevrådet OG en af initiativ-tagerne til den kampagne for et stillerum, der foregår gymnasiet (nationen! kender brevskriverens navn, men har valgt at bringe det anonymt, da de øvrige brevskrivere også har optrådt anonymt).

Nemt at komme i medierne med muslimhad

Eleven mener nemlig, at der er behov for at dykke ned i problematikken – især efter at rektor i forrige uge, meddelte ham at han skulle stoppe med at samle underskrifter og dele materiale ud. Det vil han dog ikke rette sig efter, for han forstår ikke at man kan bebrejde og forhindre elever i at ønske demokratisk indflydelse på deres dagligdag. Hans brev fortsætter derfor således:

- Jeg er ikke helt upartisk i denne sag, da jeg har stået bag ’Stillerum på Ørestad’-kampagnen og selv har designet de flyers, som den anonyme elev har fået forbudt.

- Jeg er dog ikke muslim, selvom det udstilles sådan i indlægget.

- At hade på vores muslimske medborgere er dog nemt at komme i medierne med, og sådan har den anonyme elev formået at kvæle et demokratisk projekt på sit gymnasium. For ja, vi må ikke længere føre kampagnen for et stillerum på Ørestad Gymnasium.

Over 100 støtter kampagnen - som rektor nu har stoppet

- Ønsket om et stillerum kom til engang i slutningen af 1.G, og jeg har sammen med en ven arbejdet ihærdigt på projektet indtil nu, hvor vi går i 2.G.

- Kampagnen har involveret flyers, plakater, videoer, en facebook profil og til sidst kulminerede det i en støtteerklærings-indsamling. Vi fik samlet over 100 støtteerklæringer.

- Dog måtte kampagnen brat komme til ende, netop grundet frygten om sensationel mediedækning. Det synes jeg er grotesk!

- Vi er mange på Ørestad Gymnasium der ønsker et stillerum, og der er en grund til kampagnen ikke hedder ’bederum på Ørestad Gymnasium’.

Intet galt med at bede en bøn - bare man er stille

- I et stillerum er der kun et enkelt krav, at der skal være stille.

- Så kan man ellers gøre hvad man vil, lave lektier, tage en pause fra den hektiske hverdag, eller bede en bøn, hvis det er det man ønsker.

- Det ser jeg intet galt med, i et demokratisk og sekulært miljø.

- For hvad bliver det næste? At DSB skal lukke deres stillekupéer for at skabe potentielle Hizb ut-Tahrir medlemmer?

- Til sidst vil jeg endnu engang understrege min foragt over for udskamningen af vores muslimske medborgere, heriblandt elever og kammerater på Ørestad Gymnasium.

Jeg stopper ikke kampen for et stillerum

- Det er forkasteligt og løgnagtigt at stoppe et demokratisk projekt gennem misinformation og beskidte tricks.

- Jeg vil dog ikke stoppe med at kæmpe for et stillerum på Ørestad Gymnasium, skriver eleven, der vil være en ’changemaker’, men hvad siger du?