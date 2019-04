Rema skaber ond stemning: SuperBrugsen truer med at lukke

2582 indbyggere i den sønderjyske by Gram kan i dag handle i ABC Lavpris og i SuperBrugsen. Men skal Rema have lov til åbne en butik?

- En kommune skal ikke blande sig i markedsforhold; blot sikre sig, at trafikforholdene er i orden, samt sikre, at det æstetiske er inden for rimelige rammer.

Endnu en dagligvarebutik kan ikke lade sig gøre

Sådan skriver Jørn C. i en af de kommentarer, der er skrevet på jv.dk om brugsforeningen bag Superbrugsen i Grams trussel forud for næste uges byrådsmøde, hvor lokalplanen - der bl.a. indeholder en ny Rema 1000 i Østergade - er til afstemning.

'(Vi) vurderer ikke, at det kan lade sig gøre for os at drive en sund forretning i Gram, såfremt man vælger at etablere endnu en dagligvarebutik på den fremlagte placering.

Derfor har vi truffet beslutningen om at foretage en kontrolleret nedlukning af butikken, hvilket giver os de bedste vilkår for at komme godt igennem denne proces', lyder det derfor i et brev fra Brugsforeningen i Toftlund, der driver SuperBrugsen i Gram, og står det til de debatlystne læsere på jv.dk, så er en lukning helt o.k.:

COOP er for dyr

- De er alligevel for dyre og for gammeldaws, skriver Laila Z. således i sin kommentar, og Carsten T. fortsætter:

- Coop, der blandt andet ejer Kvickly, Fakta, Superbrugsen og Irma, er ejet af medlemmerne.

- Desværre er prisniveauet højere end i alternative supermarkeder, heriblandt REMA 1000.

- Især er Coops priser på økologiske varer væsentligt dyrere.

Bare vent - om ti år klager Rema over Walmart

- REMA 1000 er blevet meget populære med deres alternative form for nethandel med dagligvarer, skriver Carsten, mens Kurt A. støtter brugsforeningen, der mener, at Gram er for lille til endnu et supermarked:

- Så enkelt kan det siges.

- Ellers går der ikke mere end ti år, førend Rema1000 Gram jamrer: Stop Walmart, eller vi closer.

- Kan byrådene ikke finde ud af andet end holde nedbrydningsfirmaer i gang? Ved global konkurrence er det kun det diskrete finansmonopol, som bestemmer.

Gram har ifølge Wikipedia 2582 indbyggere, og ifølge Google-maps er der ud over den nuværende SuperBrugsen også en ABC Lavpris i byen. Så hvad synes du?