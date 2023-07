Rene raser over Bilka-salat: Pivrådden

Gæster var lige på trapperne og Niels var begyndt at nippe til vinen, da han opdagede at salathovedet han havde kønt i Bilka var pilråddent. Nu synes han, at han skal have en flaske vin i kompensation

- Hej.

- Jeg har haft en dårlig oplevelse med kundeservice i Bilka.

- Føler mig faktisk utrolig dårlig behandlet.

- Det var den 14 juni. Vi fik gæster til middag med røde bøffer fra slagteren og bagekartofler – og skulle lave en lækker salat.

Bad om en flaske rødvin som 'plaster'

Sådan skriver Rene R. til nationen! om den lækre salat, han ikke fik lavet, og det pivrådne salathoved fra Bilka, han stod og kiggede på, mens gæsterne glædede sig. For da Rene kom retur til Bilka og fortalte om problemet og viste billederne, fik han at vide, at han kunne få et nyt salat hoved – eller pengere retur. Hans brev – som nationen! har bedt Salling Group, der ejer Bilka om at svare på, fortsætter nemlig således:

- Vi havde allerede fået noget at drikke, så det var udelukket at tage bilen.

- Så vi fik ingen salat til vores middag den aften.

- Da jeg var nede for at gøre opmærksom på det, bad jeg om en eller anden form for kompensation i form af en flaske god rødvin som plaster på såret.

Jeg er trofast kunde - men fik nej

- Men nej, sagde den øverste chef, der var på arbejde.

- Jeg er en trofast Bilka-kunde, og jeg bryder mig absolut ikke om den måde at blive behandlet på, skriver Rene og nationen! har modtaget det her svar fra Salling Group:

Bilka: Det er vi kede af

- Grundlæggende er svaret, at vi er kede af, at kunden har oplevet at få en vare med hjem, som ikke har været i orden.

- Vi bruger megen energi på at sørge for, at også frugt og grønt er frisk og har en god kvalitet.

- Desværre sker det, at der er varer, hvor man ikke på overfladen kan se, om alt er i orden og det er vi naturligvis kede af, skriver Salling Group, der har tilbud Niels at få et nyt salathovede eller pengene retur, men hvad siger du?