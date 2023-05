Rengøringsassistent kørte 24.000 km: Penge tak

Susanne har racet rundt for at passe sine tre jobs som rengøringsassistent - men nu har SKAT bedt hende dokumentere turene. Så nu må hun vente 8-9 måneder på svar

- Hej.

- Jeg arbejder hårdt som rengøringsassistent.

- I 2022 havde jeg 3 arbejdsgivere og kørte meget rundt til alle de forskellige steder hvor jobbet lå.

- Det var sommerhuse i Nordsjælland, firmaer og museer.

- Men nu straffer SKAT mig.

Målløs

Sådan indleder Susanne B. en mail til nationen! om at have brugt mange penge på sin kritisk vigtige transport sidste år – og føle at hendes sag nu ligger i en bunke hos Skat og samler støv. Susanne mener, at hun har gjort alt for at Skat kan afgøre hendes sag hurtigt. Og selv om hun i første omgang fik en mail om at der ville gå 10 dage, så han hun netop fået at vide, at det bliver sommer, efterår og måske også vinter, før hun får sin ’sag’ afgjort. Hendes brev – som nationen! har bedt skat kommentere – fortsætter nemlig således:

Annonce:

Har intet gjort forkert

- Da jeg indsender min befordringsopgørelse, beder de om dokumentation.

- Det gjorde jeg straks – 38 sider – det var i marts.

- Nu får jeg så at vide, at der vil gå 8 til 9 måneder før jeg får svar.

De skylder mig cirka 40.000

- Jeg er virkelig målløs, da jeg intet forkert har gjort. Og beløbet de skylder mig er cirka 40.000 kr, og jeg har jo brugt rigtig mange penge på benzin (mindst 24.000 kroner) og service af bilen.

- Jeg havde regnet med udbetalingen nu, ligesom alle andre, i april, men nu tilbageholder de altså pengene.

- De har jo alle de papirer, de skal bruge, skriver Susanne, og nationen! har bedt Skat svare på, hvorfor Susanne skal vente 8-9 måneder på at få sine kørselsskattepenge. Og det svarer Skattestyrelsen - der understreger at at de på grund af tavshedspligt ikke kan udtale sig om borgere eller virksomheder - på sådan her:

Annonce:

700 værn - og mange digitale kontroller

- Generelt kan Skattestyrelsen dog oplyse, at vi i forbindelse med åbningen af årsopgørelsen gennemfører et stort antal digital kontroller.

- Sagerne udvælges bl.a. ud fra oplysninger fra de mere end 700 digitale værn, der er indbygget i TastSelv.

- De digitale værn virker fx ved at forhindre indtastning af ulogiske oplysninger, stoppe en indtastning og bede om dokumentation eller ved bredt at gennemgå alle indtastninger, borgerne laver, for at finde atypiske mønstre, der skal gennemgås i en manuel sagsbehandling.

Borgerne skal ikke have for meget i fradrag

- Formålet er at forhindre, at der bliver givet mere i fradrag, end borgerne har krav på, uanset om det sker som fejl eller bevidste forsøg på skatteunddragelse.

- I 2020 forhindrede de digitale værn uberettiget udbetaling af overskydende skat for 286 mio. kr.

- Fra frigivelsen af årsopgørelsen medio marts får Skattestyrelsen rigtig mange henvendelser, ligesom der bliver udtaget et stort antal sager til manuel kontrol bl.a. på baggrund af de digitale kontroller.

Annonce:

Beklageligt når borgerne skal vente

- Vi bestræber os på at behandle sagerne så hurtigt som muligt, ved typisk at håndtere de simple sager først, så borgerne får svar så hurtigt som muligt.

- Dog kan der i de tilfælde, hvor der skal indkaldes ekstra dokumentation, være perioder med en sagsbehandlingstid på op til 8-9 måneder.

- Det er naturligvis beklageligt, når borgere skal vente længe på, at en sag færdigbehandles, skriver Skattestyrelsen, men hvad siger du?