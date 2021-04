Reservedels-dilemma i Hjørring: Skal jeg sælge?

Mange cykelhandlere har solgt rigtig godt det seneste år - så godt, at der er problemer med at skaffe nye varer.

- Vi er efterhånden så pressede, at jeg skal til at overveje, hver gang en kunde spørger efter en reservedel, om jeg skal sælge den.

- Eller jeg skal bruge den selv til en reparation.

- For så får jeg arbejdslønnen med i omsætningen.

Noget håbløst noget

Sådan siger Jens Peter Palmblad, der har butikken Vendelbo Cykler i Hjørring, til TV2 Nord, om de leverings-problemer han og mange andre i branchen lider under lige nu.

Efter et år med heftigt salg er fabrikkerne i Asien nemlig kommet bagud med produktionen. Og det betyder, at udvalget i mange cykelbutikker er begrænset. Og at der kan gå halve eller hele år, før man kan få en cykel, der ikke er på lageret.

- Ja, det er noget håbløst noget, skriver Martin W. på TV-kanalens Facebook-profil, og Yasamin A. tænker at mangelsituationen måske kommer til at ramme hende:

- Jeg må hellere investere i en ekstra lås, så der ikke er nogen, der løber med den, skriver Yasamin, og Henrik kommer folk i lokalområdet, der akut står og mangler en cykel til hjælp med denne kommentar:

- Nordjyllands Politi holder cykelauktion på lørdag.

Corona-nedlukningen har også skabt øget travlhed i f.ex. møbel- og elektronikforretninger, men hvad med dig?