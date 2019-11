Respekt til Ali: Sladrer om ung hjemmegående somalisk mor

I en ny bog fortæller Ali A, tidligere socialrådgiver, hvordan ikke-vestlige kvinder instruerede hinanden i, hvad de skulle sige til deres sagsbehandlere på Jobcenteret, når de ville tvinge dem ud i et aktiveringstilbud eller praktik. Og at de vidste præcis, hvilke ord, de skulle bruge for at slippe for aktivering.

- Respekt til socialrådgiver Ali Aminali, for at afdække det organiserede bedrageri.

- Nu er det tid til at få genoptaget sagerne!



Sådan skriver Søren J i en af de mest populære kommentarer (59 likes), der er skrevet på Jyllands-Postens Facebook-profil om en bog fra den tidligere socialrådgiver Ali Aminali, som kom til Danmark med sine forældre fra Iran i 1980'erne.



Kvinderne kunne sige PTSD eller stress

I bogen fortæller Ali nemlig, hvordan ikke-vestlige kvinder instruerede hinanden i, hvad de skulle sige til deres sagsbehandlere på Jobcenteret, når de ville tvinge dem ud i et aktiveringstilbud eller praktik. Og at de vidste præcis, hvilke ord, de skulle bruge for at slippe for aktivering. Kvinderne kunne f.ex. sige, at de led af stress og/eller PTSD.

Se også: V-politiker om arbejdsløse indvandrerkvinder: De har hurtigt lært at sige PTSD

- En ressourcesvag, dansk alkoholiker blev presset til det yderste, mens en ung, sund mor med somalisk baggrund fik lov til at slippe, fordi det hele var så synd for hende, skriver Ali således, og Søren er ikke den eneste, der er glad for det unikke indblik i en sagsbehandlers hverdag:

Råber op om det alle har vidst

- Hvor er det godt og på tide, Ali Aminali.

- Du prøver at råbe op om det, som alle har vidst.

- Super, skriver Birgit R således, og Christian S synes vist at alle socialrådgivere på landets jobcentre, skulle læse bogen:

- Der er nogle socialrådgivere, der skulle skamme sig.

- Der er også nogle ledere, der har svigtet deres ansvar.

- Man skal ikke se igennem fingre med, at nogle personer ikke vil arbejde, skriver Christian.

Se også: Odense tjekkede 30 sygemeldte indvandrerkvinder: 3 var rigtig syge

Tidligere arbejdplads: Vi er blevet bedre

En chef fra Alis tidligere arbejdsplads skriver til Jyllandsposten, at han glæder sig til at læse bogen, og at man - fordi man tidligere ikke var dygtig nok til at møde borgere med nydansk baggrund med de samme klare forventninger som andre borgere - har ændret meget siden 2015, men hvad siger du?