Respektløst: 159 gange sad lægen parat - patienten gad ikke komme

Lægeklinikken Kolding er begyndt at tælle udeblivelser, og dem er der ret så mange af. Flere mener, at det skal koste en bøde, at blive væk fra en læge aftale.

- Vi begyndte i juni måned, og der havde vi 54 udeblivelser.

- I juli, hvor vi er halv bemanding på grund af ferie, og hvor patienterne også er på ferie, havde vi stadig 45.

- I den her måned, så vi er oppe på en 60 stykker.

Synes det er uartigt

Sådan fortæller sygeplejerske Gerda Nielsen til jv.dk, om sit 'så mange gange bliver folk væk'-projekt, der i al sin enkelthed går ud på at hun lægger en plastickugle i en vase, hver gang der er en udeblivelse. Afbud tæller ikke med og det gør de udeblivelser, som folk ringer ind og forklarer eller undskylder, heller ikke.

- Jeg synes på godt gammeldags, at det er uartigt, og det er et eller andet sted mangel på respekt, siger Gerda til avisen, og skal man tro de læserkommentarer, der er kommet til sammentællingen, så må det være på tide at indføre bødestraf:

- Vi har lægemangel.

Man har jo selv indgået en aftale

- Så en bøde på 800 kr. kunne være i orden, skriver Kurt M i den mest populære kommentar, og den er Preben H med på:

- I bund og grund er det da den enkeltes eget ansvar at møde op til en aftale man selv har været med til indgå...

- Hvis man ikke kan overkomme at melde afbud, må det være rimeligt med en bøde, skriver Preben, mens andre mener, at lægerne bør sende en SMS for at minde folk om, a de har en aftale:

- Sygehusene og tandlægerne udsender en reminder om den aftalte konsultation på sms. Det virker godt.

- Lægerne kunne gøre det samme, skriver MIkael H, men hvad synes du?