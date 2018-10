Respektløst: Her sælger de burka'er som halloween-udklædning

- Man kan ikke bare tage en persons livsstil og kultur og gøre det til en udklædning.

- Man skal respektere og acceptere, at folk har den kultur og livsstil.

Ikke ok at tage burka på for sjov

Sådan siger Danielle H til den svenske avis Aftonbladet om den burka-dragter til 299 kroner (svenske) hun så på firmaet Maskeradkammaren.se, da hun hun kiggede efter halloween-dragter.

- Min første reaktion var chok. Det er ikke OK, at klæde sig sådan for sjov, fortsætter hun og selv om der var adskillige, der var enige med hende, da hun lagde en forarget text på sin Facebook og fordrede opfordrede firmaet til at stoppe salget, så var der flest, der synes, at hun så spøgelser:

- Det er vel det samme som at klæde sig ud som nonne eller præst, skrev en af hendes Facebook-venner f.ex. Og på Aftonbladets Facebook-side er det denne kommentar, der vandt like-dysten:

- Så kan vi jo droppe de fleste udklædninger.

- I stedet burde man 'rase' for at hjælpe de stakkels kvinder, der tvinges til at bære disse dragter for at få lov til at gå uden for deres egen dør, skriver Karin D.

Men hvad mener du? Er det respektløst at tage en burka på til halloween?

Firmaet vil ikke fortælle nationen!, hvor mange burka-dragter de har solgt, men de trækker dem ikke tilbage. Og de siger, at danskere, der bestiller en dragt, kan få dem leveret i løbet af to-tre jverdage:

- Vi har flere på vej ind på lageret. Det kommer til at koste 180 kr i fragt, skriver Simon fra Maskeradkammaren til nationen! Dragterne kommer iøvrigt fra en leverandør i England.

Anerkendelsesværdigt formål

I Danmark trådte et maskeringsforbud i kraft d. 1. august, og flere personer har fået bøder for at bære bl.a. burkaer. Det hedder dog i loven, at 'Forbuddet mod at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet, ikke (vil) omfatte tildækning af ansigtet, der tjener et anerkendelsesværdigt formål.

Eksempelvis vil en person, der bærer halstørklæde, hue og lignende til beskyttelse mod kulde, ikke være omfattet af forbuddet, hvis det efter omstændighederne – herunder årstiden og vejrforholdene – må anses for sædvanlig og rimelig påklædning.

Forbuddet omfatter som udgangspunkt heller ikke eksempelvis kostumer og masker anvendt i forbindelse med karnevaller, fastelavn, halloween, udklædningsfester, sportsbegivenheder og lignende. Forbuddet omfatter heller ikke eksempelvis forbindinger og lignende, der skyldes helbredsmæssige årsager.