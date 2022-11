Ret voldsomt - ret kort tid

Danskerne holder igen når der skal købes benzin for tiden, og det er én af grundene til prisen er styrtdykket

- Det er et ret voldsomt prisfald vi har set - på ret kort tid. Det er reccessionen.

- Folk sparer, de kører langsommere. Der bliver også udskrevet færre fartbøder.

- Og i weekenderne kan vi f.ex se, at benzinsalget er faldet 6-8 procent.

Laveste pris i næsten ét år

Sådan siger Peter Rasmussen fra Cirkle K til nationen! om de benzinpriser, der nu for første gang i næsten ét år - ifølge DrivkraftDanmark, branche- og arbejdsgiverorganisation for Danmarks brændstofleverandører og ladeoperatører - er nede på 13,89 kroner for en liter 95 blyfri.

Det er Kina

- Vi skal helt tilbage til december 2021 siden lignede pris.

- 4. januar var den 13,99, skriver Drivkraftdanmark.

Det er nationens Otto H., der har bedt om en forklaring på de lave priser. Og Cirkle Ks brændstof- og energiekspert er ikke i tvivl om, hvor den største forklaring - udover det lavere forbrug i i Danmark - skal findes:

Corona får benzinprisen til at dykke

- Den er i Kina, som lige nu lukker ned på grund af Covid 19, siger Peter Rasmussen, men hvad siger du?