Retten i Viborg tastede forkert: Far snydt for datter i seks år

- Hej.

- Jeg har ikke set min datter i 6 år pga. en fejl i systemet hos Viborg ret.

- De fratog mig retten til at se min datter, men nu kan de pludselig godt se, at de havde fået indhentet forkerte oplysninger, så nu har jeg fået fælles forældremyndighed.

Jeg får aldrig den samme kontakt

- Problemet er bare alle de sager og den personlige hetz mod mig, som selvfølgelig ikke kan ændres med tilbagevirkende kraft.

- Og at jeg aldrig får den samme kontakt med min datter, da hun ikke kender mig.



Fandt en ny kæreste - og så blev moren sur

Sådan indleder en mand, der netop har fået rettens ord for, at han også er far, et brev til nationen! om ret så usædvanlig sag om forældremyndighed. For reglerne om den slags ret klare, men alligevel lykkedes det for Viborg ret at klokke i det, da sagen blev afgjort tilbage i 2014. Farens brev -- som han gerne vil have, at du deler, så det bliver læst af så mange som muligt - fortsætter nemlig således:

- Jeg fandt en ny kæreste dengang hun var gravid og så blev moren sur på mig og ville ikke have jeg skulle se hende.

- Derefter har hun rejst udlandet gang på gang, så myndighederne ikke har kunne rejse en sag. Osv. osv.

Og i al den her tid har jeg haft fælles forældremyndighed

- Moren har fortalt en masse om, hvordan hun opfatter mig som person og hvor forfærdelig hun mener jeg er, og jeg har været gennem alle mulige møder og undersøgelser, og de har kigget på udvidet straffeattest osv.

- Og i alt den her tid, har jeg så haft 'fælles forældre myndighed',

- Hjælp! Det burde ikke kunne lade sig gøre, skriver faren, der gerne vil have gode råd og forslag til, hvad han skal gøre, nu hvor han 'fået' sin datter - og hvad han skal bede om i erstatning fra retten, der har stjålet seks års far-datter-forhold:

- Det kunne være dejligt.

- Måske læserne kunne komme med noget konstruktivt til sagen.

- Jeg har heldigvis ikke så meget at miste, kan man sige.