Returamok: 42.000 Boozt-kunder ramt

- Hvis alle gør som hende, så er det snart ikke billigt længere.

- Hendes adfærd koster mange penge, hvilket i sidste ende påvirker andre kunder.

Handlede for meget - købte for lidt

Sådan skriver Amine B. i en af de 1000+ kommentarer, der er skrevet på Sveriges licenskanal SVTs Facebook-profil om en kvinde, der ikke må handle hos modegiganten Nelly.com længere.

Årsag: Hun handlede for meget og sendte for meget retur.

Returgebyr i stedet for

- I stedet for at spærre kunder, burde de opkræve et gebyr for dem, der sender tilbage flere gange om måneden!!

Annonce:

- Alle bør tænke over deres eget forbrug, og hvordan det påvirker vores klima og samfund, skriver Frida L. SVT Nyheter har talt med Nellys kollega Boozt.com, der har sat 42.000 kunder fordelt på alle firmaets 12 markeder i 'karantæne'. Her nævner man også , at de mange returforsendelser belaster miljøet:

Dårlige for miljøet

– Det svarer til CO 2 -udslippet fra 600 lastbiler, som kører frem og tilbage fra vores lager. Hvert år.

- De unødvendige returneringer koster både penge og er dårlige for miljøet, siger Sandra Gadd, finanschef på Boozt til SVT.

Sender du også retur i stabler? Tegning: Patrick Byron

Boozt.com bekræfter over for nationen!, at der er danskere blandt de 42.000 kunder, der er i købekarantæne, men hvad siger du?