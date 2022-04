Revet væk: Sygehus sku' tømmes

- Der var godt nok også mange..

- Vi fik os et godt køb

- En kontor stol. Og lidt køkken-ting.

100 tallerkner og seks termokander

Sådan skriver Marianne N. i en af de 81 kommentarer, der er skrevet på TVMidtvests Facebook-profil om weekenden 'rømningssalg' på Holstebro Sygehus.

Sygehuset lukkede nemlig i februar, hvor patienter, medarbejdere og medicinsk udstyr blev flyttet til det nye supersygehus i Gødstrup. Og derfor skulle der sælges ud af møbler, køkkenudstyr og alt muligt andet.

Sølvbryllup i næste måned

- Vi skal holde sølvbryllup her i næste måned, så det var derfor, vi tog herind.

- Vi har slet ikke set på designermøbler, men egentlig kun været i køkkenafdelingen, for det var bare, det her, vi skulle have, siger Ole A., der trillede hjem med seks termokander, 100 tallerkener og to serveringsbakker, til det lokale Dagbladet Holstebro-Struer. Og Peter Hyldager, det stod for salget siger til nationen!, at det har været en vild succes. Det samme siger folkene fra regionen:

Over vores forventninger

- Vi er super glade.

- Lørdag var der ca. 1.700 besøgende og søndag lige lidt over 1.500.

- I løbet af weekenden er der blevet solgt ca. 75% af det inventar vi havde tilbage.

Solgte for 640.000 kr

- Omsætningen var lørdag ca. 350.000 kr. og søndag 310.000 kr. inkl. moms.

- Det er mere end forventet.

- Nu laver vi opslag målrettet de lokale foreninger og organisationer, som kan komme og hente resten. Det er med andre ord maks omhu for muligt genbrug, skriver Regionshospitalet Gødstrup til nationen!, men hvad siger du?