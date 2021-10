'Rigtig god': Taxa-boss viser lønseddel

Han mangler desperat 70 medarbejdere til at køre taxa på Fyn og i trekantsområdet. Nu viser han en lønseddel, så folk kan se, at man faktisk kan tjene rigtig godt som chauffør

- Der er p.t. cirka 200 chauffører hos Taxa Syd lige nu.

- Men vognmændene mangler ca. 70 chauffører til ansættelse spredt på Fyn og i Trekants-området.

God indtjening - hvis du er serviceminded

- Indtjeningen er rigtig god, men det kræver selvfølgelig at chaufføren har lysten til at arbejde for det.

- Vi forventer at chaufførerne er meget servicemindede og yder god service til vores kunder.

23.800 pr. måned i løn

Sådan siger Tadzudin Kasami, direktør for Taxa Syd, til nationen! fordi hans taxa-selskab - ligesom en hel del andre danske virksomheder - mangler arbejdskraft.

Advarer: Julefrokost-problemer

Sure bodega-ejere: Det kan ikke være rigtigt

Kasami er med på, at der har været taxachauffører i Danmark, der har talt dårligt om deres indtjening, og at det måske har afholdt nogle i at søge, selv om de godt kunne tænke sig at arbejde bag rattet i en stor bil.

Kasami har derfor sendt en af de lønsedler, Taxa Syd sendte ud i sidste måned, til nationen!, så folk selv kan se, hvad virkeligheden er. Taxa Syd Vognmand har nemlig overenskomst, den der er aftalt mellem ATAX Arbejdsgiverforening for persontransport og 3F Fælles Forbund, Transportgruppen.

Og kører bilen mere end 52.000 kr. ind, er der bonus

- Pr. måned (160,33 timer) er basislønnen = 23.800 kr.

- Og som bonusløn tillægges basislønnen 48 procent af det indkørte beløb, der ligger udover 52.000 kr.

- Der er en særlig opsparing på 2 procent, og pensionen udgør 12 procent af den skattepligtige indkomst.

- Heraf betaler vi Taxa Syd 2/3 og chaufføren betale så selv 1/3.

- Der er feriegodtgørelse (12,5 procent af lønnen), og der er 25 feriedage dag pr. år. Chaufføren er derudover berettiget til fem feriefridage.

Gyldent håndtryk efter tre år

- Og så er der fratrædelsesgodtgørelse efter tre år på 5000 kr. og efter ti år på 10.000 kr, skriver Kasami, der de næste uger tager på turné sammen med jobcenteret for at skaffe folk.

- I samarbejde med jobcenteret, arbejdsmarkedskontor Syd, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og 3F holder vi første informationsmøde 8. november i Odense, siger Kasami.