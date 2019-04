Rikke vandt 165.900 kr: Så lukkede Unibet hendes konto

Ekstra Bladet har modtaget et brev fra Rikke, der ikke kunne forstå, at Unibet har lukket hendes vinderkonto. Hun var heldig med nogle spil på herre-tennis og vil gerne have sin gevinst.

- Hej

- Jeg lavede en konto hos bookmakeren Unibet i august.

- Siden har jeg vundet lidt og tabt en del (nok mere end 100.000) gennem de mange måneder og jeg har også udbetalt mindre beløb gennem tiden.

Fik mail om at min udbetaling var annulleret

- Sidst i januar måned vandt jeg så 165.000 kr. Store dele af gevinsten var på tennis-kampe under Australien Open, f.ex. første runde kampe mellem Milos Raonic / Nick Kyrgios og F. Verdasco / M. Kecmanovic.

- De penge valgte jeg så at udbetale, men et par timer efter fik jeg en mail om, at min konto var blevet lukket og min udbetaling var blevet annulleret.

Sådan indleder Rikke et brev om at vinde og tabe og så blive snydt for sin gevinst, Rikke er ikke den første, der har oplevet pengespil-firmaerne er gode til at tage imod penge, men noget dårligere til at udbetale dem - og hun har brug for hjælp, for lige nu svarer Unibet slet ikke på hendes henvendelser. Hendes brev - som nationen! har bedt Unibet kommentere - fortsætter nemlig således:

De fortalte om uregelmæssigheder med mit kort

- Jeg ringede selvfølgelig med det samme til Unibet og de fortalte, at der var uregelmæssigt med mit kort. Men det er det samme kort som jeg har indbetalt og udbetalt med i mange måneder.

- Der gik så en uge og jeg havde stadig ikke fået noget svar. Jeg ringede igen og de sagde, at det stadig var under behandling.

- Der da så var gået 2 uger fik jeg en mail om at min sag var afsluttet og min konto var lukket og mine penge var blevet frosset.

- Jeg har siden da prøvet at få kontakt og mere information fra Unibet, dog uden held.

Og nu har jeg brugt uendelig mange timer på det

- Den bank konto jeg havde indbetalt fra stod både i min forlovet og mit navn.

- Jeg kontaktede derfor min bank og fik dem til at lave et skriftligt dokument, hvori der stod, at kontoen var en fælles konto, som stod i begge vores navne.

- Jeg håber i kan hjælpe mig. Min kæreste og jeg har brugt uendelig mange timer på at kæmpe med Unibet, men de er bare tavse, skriver Rikke, men det med tavsheden viser sig her mandag eftermiddag ikke at være rigtigt længere. nationen! skrev nemlig til firmaet i torsdag, og dag kan de meddele, at Rikkes penge er på vej, og at forløbet ikke har været 'optimalt':

Unibet: Processen har ikke været optimal

- Det er helt sikkert en kedelig situation, som Rikke er havnet i her. For naturligvis skal det ikke tage så lang tid, at få sine gevinster udbetalt, som det har været tilfældet her.

- Imidlertid er der gennem de seneste år kommet en lang række faktorer til, der i visse tilfælde kan gøre proceduren mere kompliceret.

- Alle finansielle virksomheder er underlagt skærpede vilkår for at bekæmpe f.eks. hvidvask, hvilket kan påvirke hastigheden mht. udbetalinger.

Det råder vi bod på nu - gevinsten er på vej til Rikke

- Det er naturligvis et område, vi konstant arbejder på at forbedre, men i dette tilfælde må vi erkende, at der undervejs har været omstændigheder i processen, der ikke har været optimale og som derfor unødigt har forsinket udbetalingerne.

- Det bliver der naturligvis rådet bod på nu, så Rikke kan få sine gevinster udbetalt, skriver Unibet i dag til nationen!