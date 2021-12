Riv dem ned: 151 vindmøller står ulovligt

I Norge har samer og vindmøllemodstanderne vundet en kæmpesejr. Udvidelsen af vindmølleparkerne Storheia og Roan i området Fosen - med ialt 151 møller og kilometervis af vejanlæg - krænker de samer, der lever af at holde rensdyr i området. Det mener en enig norsk højesteret, og dermed står møllerne ulovligt.

- Det står klart, at dommen kræver opfølgning fra statslige myndigheder.

- Og Olje- og energidepartementet vurderer nu hvilke konsekvenser dommen skal have.

Vi vender tilbage med opfølgning

- Olje- og energidepartementet vil i første omgang diskutere sagen med repræsentanter for ren-ejerne.

- Hvordan sagen ellers skal følges op, vil departementet komme tilbage til.

Sådan står der på den norske regerings hjemmeside om den højesteretsdom fra oktober, der betyder, at samerne og deres rener har flere og vigtigere rettigheder til et område ved Fosen, end de nordmænd, der vil have strøm fra vindmøller.

Man ku' have været grøn på en anden måde

- Jeg er enig med Fosen Vind i at hensynet til et 'grønt skifte' (grøn omstilling red.) og mere vedvarende energiproduktion er vigtig.

- Men FNs konvention om sociale - og politiske rettigheder artikel 27 åbner ikke for en interesseafvejning.

- Som sagen er oplyst for Højesteret, må jeg lægge til grund, at hensynet til 'det grønne skifte' også kunne være varetaget ved at vælge andre - og for rendriften mindre indgribende - udbygningsalternativer.

Så riv dem ned

- Så hensynet til miljøet kan ikke få betydning ved vurderingen af om artikel 27 er krænket, skriver Norges Høyesteret i afgørelsen, der straks har fået samerne og vindmøllemodstanderne til at kræve vindmøllerne og vejene, revet ned og fjernet, så naturen kan stå uberørt igen:

- Det er ulovlig byggeri, kort og godt. De havde ikke hjemmel til at bygge.

- Den eneste måde at rette dette lovbrud op, er at tage dem ned.

- Vi kan ikke ødelægge mere natur fordi vi tror, det vil reparere klimaet, siger Torbjørn Lindseth, bestyrelsesmedlem i gruppen Motvind Norge til NRK (Norges svar på DR).

351 ulovlige møller i Afrika

I Kenya har en domstol netop afgjort at 351 vindmøller - sat op af bl.a den danske og norske regering - også mangler de nødvendige tilladelser. Og en af de norske samer, politikeren Maja Kristine Jåma, kan se klare paralleller:

- Det er vældig glædeligt at høre at sådan et vindkraftanllæg og industriprojekt er kendt ugyldigt.

- Det er godt, at domstolen peger på at de oprindelige beboere i området i Kenya ikke er blevet hørt i processen.

– Dette er endnu et eksempel på, hvor vigtigt det er at indhente samtykke fra de, som bor i et område, før den slags industriprojekter planlægges, sier Jåma til NRK.

