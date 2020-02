Rod i soldater-bonus: Giv mig mine 100.000 kr

Det her betyder at jeg må tage overtræk og har udgifter pga. jeg ikke kan få mine egne penge udbetalt, skriver Mathias J., der har cirka 100.000 til gode

- Hej.

- Jeg begyndte i militæret i februar 2011, og har været udsendt med Livgarden i 2012 som kampsoldat.

- Jeg var også udlånt som skytte til jægerkorpset til en udsendelse i 2013, og efterfølgende har jeg været i trænregimentet.

- Det er samlet næsten ni år, og hver måned er 10% af min basis-løn blevet overført til den her bonus-konto.

- Pengene på den konto, bliver frigivet til udbetaling, når ens ansættelse i forsvaret ophører. Man kan også ansøge om at få dem udbetalt før tid, der skal dog være en god begrundelse.

Fra løn til overtræk

Sådan indleder Mathias J en mail til nationen! om den økonomisk triste situation han sidder i lige nu - fordi han havde regnet med at få den bonus på cirka 100.000 kr, han har optjent i sine år i danske klæder. Mathias stoppede nemlig i militæret d. 31.12, men fordi der er gået ged i beregningerne for 2019, har han ingen penge fået - og han har ikke fået besked om, hvornår han får dem.

Screenshot fra HKKFfonde.dk

Og når han læser på HKKF-fondens hjemmeside, så står der bare, at udbetalingerne begynder fra slutningen af februar. Hans brev fortsætter derfor således:

- Jeg er gået fra at få den løn som fremgår af min lønseddel, til at være på SU.

- Og jeg regnede med at få omkring 100.000 kr. udbetalt den 1.1/2020 således at jeg kan dække mine udgifter på hus og børnehave osv. til jeg er færdig med min uddannelse til sommer.

Jeg kan ikke få noget at vide

- Det her betyder nu jeg må tage overtræk og har udgifter pga. jeg ikke kan få mine egne penge udbetalt, som der er trukket fra min løn..

- Jeg kan ikke få nogle oplysninger omkring, hvornår jeg kan forvente at få pengene, skriver Mathias, og HKKFfonden oplyser til nationen!, at der er andre, der har kontaktet dem for at få deres penge.