Røde Kors-indsamlere trampede ind i stuen - uden at have fået lov

Sidste år samlede Røde Kors 18,4 mio ind ved landsindsamlingen i oktober. Gårsdagens indsamling er ved at bliver talt op, men det ser ud til at, der er givet mindre i år

- Kære Røde Kors.

- Det er dejligt, at så mange frivillige ønsker at hjælpe og bruge en efterårsdag på at samle ind blandt os alle. Vil I dog ikke sørge for at snakke med jeres indsamlere om pli og respekt for privatlivet?

- Kan det passe, at en indsamler pludselig står inde midt i et hus og selv er gået ind af 2 hoveddøre uden at få lov?

Hvad hvis vi havde troet det en indbrudstyv?

Sådan skriver ‎Pernille K. i en Facebook-besked til Røde Kors om den måde, der blev samlet ind i går. Pernille - hvis klage nu ifølge Røde Kors skal bruges i indsamlings-evalueringen - synes nemlig at indsamlerens opførsel var meget grænseoverskridende. Og også farlig:

- Én ting er, at der trædes over grænser for privatlivet, noget helt andet er sikkerheden i det.

- Hvad hvis indsamleren havde lukket en løs hund ud, som kunne være løbet væk eller ud foran en bil og kommet til skade eller skadet dem i bilen?

Røde Kors: Det er på ingen måde i orden

- Hvad hvis dem i huset troede det var en indbrudstyv? Eller noget helt andet, skriver Pernille, og Ida fra Røde Kors giver hende helt ret:

- Hej Pernille, Det er på ingen måde i orden.

- Det kan jeg godt forstå, du reagerer på. Det er også vigtigt at få med, når vi skal evaluere og forbedre vores indsamling næste år.

- Tak for indspark, skriver Røde Kors, der også må svare på kritik for den SMS, der blev sendt ud fra hjælpe-organisationen i går:

Støtter jer aldrig på den måde

- Med den SMS har I skudt jer selv i foden. Det giver en negativ virkning og giver folk en meget negativt opmærksomhed, der skader jeres indsamling i stedet for at fremme den.

- Den skulle nok ikke være udformet på den måde - jeg blev meget negativ da jeg modtog den, skriver Bent E, og Jonas A fortsætter:

- Stop nu jer selv!! I er gået for langt nu!!

- Jeg støtter jer aldrig på den her måde, skriver Jonas om SMS'en der blev sendt til 900.000 telefonnumre. D

- Vi har intet ønske om at genere nogen og respekterer selvfølgelig et nej tak, hvis folk ikke ønsker at høre fra os igen, hvis du sender AFMELD til 1290, så hører du ikke fra os igen. Du kan også sende en mail til fastbidrag@rodekors.dk, skriver Røde Kors.

Ser ud til at lande på 16 millioner

På Røde Kors' hjemmeside bliver der stadig samlet ind - og talt op:

- Vi tæller stadig, og det ser ud til, at vi lander på 16 mio. kr!

- Tusind tak fordi I gik en tur, tusind tak fordi I bidrog til vores indsamlingsbøsser.

- Var du ikke hjemme, har du selvfølgelig stadig mulighed for at bidrage, skriver Røde Kors.

