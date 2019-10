Røde Kors tog røven på Lone: Troede hun samlede ind til danske hjemløse

- Jeg var ude og samle ind til de hjemløse med Røde Kors. De førte kampagne på, at de gik til de hjemløse i Danmark.

- Men da vi kom tilbage, så jeg at fordelingens nr 1 var flygtninge og lign, og de hjemløse blot stod som en fodnote nederst.

- Så de tog da røven på os.

Fik 500.000 ud af 13 millioner kr

Sådan skrev Lone N sidste år på Ekstra Bladets Facebook-profil i en kommentar om den dør-til-dør-indsamling, der endte med at skaffe 16 millioner kr til Røde Kors’ hjælpearbejde.

nationen! fik efterfølgende oplyst at danske hjemløse ville få 500.000 af de 13 millioner kr, og nu, hvor det er lige op over at Røde Kors igen skal på gaden, er der igen debat om, hvem der får de indsamlede midler:

- Jeg blev virkelig helt paf nede i deres mødelokale.

- Der var andre som også sagde: jeg troede det var indsamling for de hjemløse .

- Fremover donerer jeg udelukkende til hjemløse organisationer.

Synes Røde Kors skal være ærlige

- Jeg er færdig med at samle ind for dem, skrev Lone på Facebook, og i onsdags fortalte Hans H i nationen!-telefonen, at han er provokeret over, at Røde Kors - igen - skubber danske hjemløse frem i deres indsamlings-kampagne:



- Jeg kender mane hjemløse, som savner hjælp fra kommuner og stat, og når man hvad Røde Kors skriver på Facebook, så skulle man tro, at de gør en kæmpeindsats.

- Men det gør de ikke, og jeg synes de snyder.

- Røde Kors vil jo gerne være i og åh så gode for alle vores andres penge, men jeg synes de skal være ærlige, og fortælle, hvor stor deres indsats er over for danske hjemløse.

Vi fordeler pengene når vi ved hvor mange der er

- Det her er snyd, lød det fra Hans, men Røde Kors kan ikke på forhånd sige, hvor mange af de penge, der bliver samlet ind på søndag, der går til danske hjemløse:

- Når vi har set indsamlingsresultatet på søndag, så fordeler vi pengene.

- Vi har ikke en procent-sats på forhånd.

- Vi sender konkrete beløb til konkrete projekter.

- Søndag udsender vi en pressemeddelelse når vi har resultatet, skriver Røde Kors således til nationen! fredag eftermiddag.

Ude i verden og i Danmark

På landsindsamlingens hjemmeside - hvor man også kan melde sig som indsamler -skriver Røde Kors:

'Vær med søndag d. 6. oktober, når vi samler ind til børn og voksne der har mistet deres hjem, og som har akut brug for beskyttelse.

Ude i verden står forældre uden ly, mad og medicin til deres børn, fordi de lever midt i krig og katastrofer. I Danmark lever hjemløse på gaden i al slag vejr, og voldsramte kvinder forlader det hjem, de og børnene er utrygge i.

Med årets indsamling kan vi sammen sikre akut beskyttelse, vand og lægehjælp.

Og langsigtet støtte, så hårdt ramte børn og voksne igen kan få en tryg base og en lysere fremtid. Men der er brug for DIN hjælp. Tilmeld dig nu og red liv.