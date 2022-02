Røv skal få folk til at snakke

Rigtig mange danskere forstår ikke politikernes modvilje over for atomkraft. Nu vil Mille gerne sætte endnu mere turbo på debatten

- Min interesse for atomkraft startede, efter at jeg havde set serien 'Chernobyl' på HBO.

- Budskabet forekom mig klart; det er ikke nødvendigvis teknologien, den er galt med, men hvordan denne håndteres.

- Jeg begyndte så at undersøge mere om atomkraft og blev frustreret over det dårlige ry, den havde, som følge af disse katastrofer, og 'Atomkraft nej tak'-bevægelsen

- Selvom jeg selvfølgelig også godt kan forstå, at det virker uhyggeligt.

Tænkte hvad jeg kunne bidrage med

Sådan skriver Mille til nationen! om at se et stort potentiale i atomteknologien - og mene, at den laver stabil, grøn energi. Mille har nemlig meldt sig ind i Foreningen Atomkraft Ja Tak, og i det selskab, som består af passionerede mennesker, der ved en masse om kernekraft, stillede hun sig selv spørgsmålet, hvad hun kunne bidrage med.

Og svaret på det spørgsmål er endt i en video, der i dag er lagt på Facebook - en video hun håber skaber opmærksomhed, så folk får lyst til at undersøge, hvad atomkraft egentlig er for noget.

Du kan se hele videoen her (link) - hendes brev til nationen! fortsætter sådan her:

- Ja det er komplet useriøst, plat og åndssvagt, men det er skam også meningen - den skulle jo være sjov.

- Idéen var bare at skabe lidt opmærksomhed omkring atomkraft på en måde, som ikke nødvendigvis involverede katastrofer og mange tal.

- Den slags opmærksomhed, hvor man lige få lyst til at gå ind og undersøge.

Parat til blandede reaktioner

- Jeg ved godt, atomkraft ikke er perfekt, men jeg synes det er spændende, og jeg synes vi skal være åbne for det.

- Min video vil sikkert vil få lidt blandede reaktioner men, i det mindste vil det da få folk til at snakke om atomkraft.

- Måske efter de har snakket om min røv, skriver Mille.