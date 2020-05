Røvhuller: Corona-sygeplejerske klager over løn

- Så var det i dag lønnen kom.

- Med min 'fine' grundløn og de 2 ugers sygemelding (som også kan skyldes arbejde?) .... får jeg 17.000 kr.

- Og så får man bifald fra et eller andet røvhul på en altan, der er sendt hjem fra arbejde og stadig får mere udbetalt end mig og mine venner, der knokler røven ud af kitlerne på hospitalerne.

Ser døde mennesker for mig

Sådan nogenlunde skrev den svenske sygeplejerske Annica Axelsson i et opslag på Facebook i onsdags - et opslag, der foreløbigt er kommenteret 1700 gange og delt 15.000 gange. Annica fortæller nemlig meget ærligt, hvordan hun ikke føler sig værdsat, mens hun passer på de coronasyge svenskere. Hun mener nemlig, at de klapsalver og rosende omtaler, hun og sundhedspersonalet modtager fra andre borgere og politikere, er en vittighed:

- Jeg har arbejdet i en Covid19 afdeling i 2 måneder nu.

- Jeg har fået søvnproblemer og angst - jeg ser alle døde mennesker foran mig, som vi har været nødt til at spritte af og lukke ned i en ligpose.

- Jeg kan ikke slippe tanken om at en person fik lov til at ligge (alene?) på en hospitalsstue og tog sit sidste åndedrag, fordi vi ikke kunne være der.

Har hørt og set så meget lort

- Jeg har kolleger, der er bange for at blive smittet, kolleger, der er trætte, kolleger, der ikke må møde deres børn, fordi partnere / eks partner er så bange for, at kollegaen smitter børnene, fordi vi arbejder med det, vi gør.

- Jeg har set og hørt så meget lort, så ingen, der ikke har arbejdet i lignende afdelinger nogensinde vil forstå.

- Jeg er så træt af at blive kaldt en helt, træt af bifald og klapsalver, træt af dansende sundhedspersonale, træt af pressekonferencer, hvor vi får ros.

Det skal ændres

- Er det for meget at bede om nogle kontanter for indsatsen, spørger Annica, og det er det ikke, hvis man skal stole på indholdet i kommentarerne:

- Så flot skrevet, forstår virkelig din og dine kollegers frustration.

- I er så underbetalte, og det skal ændres.

- Al støtte til jer, skriver Berit H., men hvad synes du?