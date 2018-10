Rollator-Finn fra Nordvest: Nogle bør skrive om Danske Banks ’sortvaskning’

- Her i København NV, der er ikke eneste Danske Bank mere. Og der er kun én Danske Bank-hæveautomat, den på Frederiksborgvej.

- Det vil sige, at vi ældre mennesker, der er syge – jeg har selv KOL – eller kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister eller alle andre, der ikke lige er så friske, skal tage til en anden bydel for at komme i banken.

- Eller betale ekstra-gebyr for at hæve i en anden banks automater.



Screenshot fra Danske Bank shjemmeside

De vil gerne have mig som kunde

Sådan indleder Finn S, der bor i postnummer 2400, et brev til nationen! om at være dårlig til bens og kunde i Danske Bank. Finn har fulgt med i hvidvasknings-sagen, og han mener, at den illustrerer at banken har glemt de helt almindelige kunder. Og han endda opfundet et nyt ord.

- Det er som om, at de fine herrer inde i banken har taget en stor sort tusch og blacklistet eller ’sortvasket’ hele Nordvest.

- De vil gerne have mig som kunde, og de vil gerne have mig på netbank, men det er jo ikke alle, der har råd til en smartphone eller en computer, slutter Finn, og Danske Bank fortæller i et skrftligt svar, at de hele tiden forsøger at dække kundernes behov:

Vi har lige sat to nye op

- Det er rigtigt, at vi har en pengeautomat på Frederiksborgvej, og vi har også for nylig sat to pengeautomater op på Borgmestervangen lige ved Nørrebro Station.

- Vi kigger hele tiden på kundernes behov og deres brug af vores pengeautomater og filialer.

- Vi har knap 600 pengeautomater over hele landet, og dem forsøger vi at placere i forhold til kundernes behov - og så afstandene mellem dem ikke bliver for store.

Og vi har en kuvertsløsning til IT-begyndere

- Samtidig er der nogle sikkerhedskrav, vi skal leve op til, når vi sætter pengeautomater op.

- Vi er klar over, at det ikke er alle vores kunder, der er fortrolige med digitale løsninger, og derfor tilbyder vi også andre muligheder.

- For eksempel har vi en kuvertløsning, hvor vi hjælper kunderne med at betale deres regninger.

- Vi har også lanceret et kontantkort, der fungerer på lige fod med kontanter, og sammen med Ældre Sagen har vi udviklet en enklere version af vores netbank til de kunder, der har mod på det, skriver Danske Bank til nationen! og Finn, men hvad tænker du?