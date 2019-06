Rollator-Lykke græd: Måtte ikke sidde bag ved skraldespand

- Jeg var til Bon Jovi koncert på 'Slagmarken' i Sønderborg.

- Dette er en klage.

Godt mør i bentøjet efter tre timers kø

- Da jeg kom til Sønderborg, blev jeg først sendt rundt i kø i tre timer. Ikke i én retning, nej tre gange blev jeg dirigeret i nye retninger.

- Da jeg går dårligt (specielt efter den lange tur i kø i sneglefart), var jeg - efter at have taget turen ud over Slagmarken med rollator - godt mør i bentøjet.

- Vi måtte endda også opgive at få den mad, vi havde betalt for pga den lange kø-tur.

Den 'søde' vagt gav mig lov til at sidde ved skraldespanden

Sådan indleder Lykke K. et brev til nationen! om den oplevelse, hun havde tirsdag 11. juni. Lykke, som havde betalt 2000 kr. for sin billet, har efterfølgende forsøgt at gøre arrangørerne opmærksomme på de problemer, hun havde haft. Og som du kan læse nedenfor, så bekræfter de forløbet, men nogen kompensation bliver det ikke til. Det synes Lykke ikke er okay, og derfor fortsætter hendes brev således:

- Mine ben var ekstra belastet, og jeg fik lavet en god aftale med en af vagterne.

- Han kunne godt se, at det ikke var hensigtsmæssigt, at jeg sad midt i det hele, men at jeg sad ved en skraldespand.

Den 'sure' vagt sagde at jeg skulle stå op

- Der kommer så en anden vagt, som falder over sine egne ben på vej ind i Diamondscenen.

- Han får så øje på mig, der sidder der i hjørnet, og siger: 'Du må ikke sidde der'.

- Jeg fortæller så, at jeg har lavet en aftale og peger på den anden menneskelige vagt. De diskuterer og den 'sure' vagt går.

- Efter 10 min vender han tilbage. Trækker den anden vagt med ud bagved.

- Den 'sure' vagt siger, at jeg skal stå op imens musikken spiller. Jeg siger at det kan jeg ikke, det er derfor jeg har rollator med.

Ikke engang bag ved skraldespanden fik jeg lov

- Jeg foreslår, at jeg rykker mig om bag skraldespanden og min veninde står bag mig så ingen kan falde over mine hjul, men han fortsætter: 'Jeg har sagt at du skal stå op når musikken spiller'.

- Da jeg fortæller, at det vil smadre min koncert oplevelse, så var svaret; Det er jeg ligeglad med.

- Jeg står så og hænger over en skraldespand imens Deff Lepart spiller færdig, jeg fik dog lov til at sidde ned i pausen.

- Da Bon Jovi begyndte, så var det op og stå igen. Men efter lidt over halvdelen, så måtte jeg give op.

- Jeg sagde tak til den 'søde' vagt for god behandling, som siger, at den 'sure vagt havde sagt, at det var Bon Jovi der ikke ville have at jeg sad på min rollator bag en skraldespand.

- OK, men hvorfor skulle jeg så stå op under opvarmningsbandet?

Så jeg hang over den stinkende skraldespand og græd

- Jeg føler mig i den grad krænket. At må ende med at stå og hænge over en stinkende skraldespand - ydmyget fordi at jeg ikke kan stå.

- Var nær ikke kommet ud af slagmarken med min rollator. Måtte flere gange stoppe og bare sidde i menneske masser og græde.

- Hvis I ikke vil have gangbesværede til at deltage til jeres koncerter, så var det måske en god ide at skrive det, inden sådan nogen så mig betaler 2000kr for at blive ydmyget, skriver Lykke, der fik dette svar da hun klagede til Kultur i Syd:

- Vi skulle lige have fat i vores Security-firma, for at høre, hvad der egentlig var sket.

Security vedkender sig situationen

- De vedkender sig situationen, som jfr deres udtalelser foregik ad flere omgange, hvorfor de måske til sidst kunne virke lidt bestemt (sur jfr dine betragtninger).

- Den overordnede sikkkerhedsansvarlig havde påpeget, at der ikke skulle stå nogle mennesker ved indgangen til det særlige område, hvilket security selvfølgelig skulle håndhæve.

- Vi har ingen intentioner om ikke at have gangsbesværede eller på anden måde handicappede (har særlig handicapplacering mv.), hvorfor vi skal beklage din oplevelse.

Men en beklagelse er ikke mere værd end ord

- En beklagelse er ikke mere værd end mit ord, lød svaret, og da nationen! spørger, om det virkelig er korrekt, at Lykke ikke kan få nogen kompensation, lyder svaret:

- Det er korrekt forstået, at vi desværre ikke har nogen erstatning/kompensation, da vagterne håndhæver de regler, vi havde fået foreskrevet.

- Kan ligeledes oplyse om, at der var handicapplatform, ligesom der var flere siddepladser til salg, hvis hun havde ønsket det, skriver Palle Linné.

Men hvad tænker du?