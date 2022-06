Rollator-Winnie: Den går ikke

Næste år er Winnie 70 år og hendes kæreste 73 år - og selv om de går lidt usikkert, så vil de til Springsteen-koncert. Men det var ikke så let at arrangere

- Hej.

- Jeg skriver fordi jeg syntes at den behandling Live Nation (og Ticketmaster) giver folk med et handicap, kræver opmærksomhed.

- Det drejer sig om Bruce Springsteen-koncerterne i Parken 2023.

De sagde det ikke var muligt

- Flere dage inden billetsalget startede, ringede jeg for at forhøre mig om mulighed for at medbringe nødvendige hjælpemidler som rollator og/eller stokke.

- Men efter snak med begge parter får jeg det svar, at det er IKKE muligt at medbringe dette, kun kørestolsbrugere kan få handicap-plads.

Sådan indleder Winnie L. et brev til nationen! om den i hendes øjne håbløse behandling, koncertarrangøren Live Nation giver hende og andre, der godt kan lide rock og bruger rollator. Winnie er ikke ude efter at få rabat eller en koncert-ledsager, hun synes bare det i 2022 – hvor rcok-artister på 72 år som Springsteen spiller i store arenaer – burde være muligt, at tage hensyn til hende. Hendes brev - som Live Nation kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Og at jeg var til fare for sikkerheden

- Jeg får at vide, at min rollator/stok kan være til fare for sikkerheden!!

- Men at jeg er velkommen til at købe en billet og så ville de se, om der kunne gøres noget ved koncerten.....

- Men den chance tør jeg ikke tage og satse så mange penge.

70 og 75 - så skal man da til livekoncert

- I 2023 er jeg 70 år og min mand 75 år, men syntes da, at vi stadig skal have mulighed for at gå til live-koncerter, skriver Winnie, der også har involveret LigebehandlingsNævnet i sagen.

nationen! har spurgt Live Nation, hvad de synes om publikum, der bruger stok/rollator – og om de godt kan forstå, at f.eks. Springsteen har fans, der er lige så gamle som ham selv. Og de har sendt dette svar:

Vi har ikke været helt klare

- Vi har undersøgt sagen nærmere, og kan se at vores kundeservice kommunikation ikke har været helt klar overfor Winnie.

- Man behøver ikke dispensation til at medbringe rollator eller stok.

- Winnie har skriftligt bedt om en kørestolsbillet + ledsager, og det kan man kun få såfremt man er kørestolsbruger.

Vi har mange gange hjulpet folk med stok/rollator

- Det er tilladt at medbringe stokke til vores shows, og vi har utallige gange hjulpet gæster der bruger rollator, stokke eller andre hjælpemidler, når de kontakter os.

- Vi kan også se på det medsendte foto, at hun tidligere har været i arenaen med sin rollator - uden problemer. Vi opfordrer derfor Winnie til at kontakte os igen, så finder vi en løsning, skriver Live Nation, men hvad tror du?