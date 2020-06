Rolls Royce med gigantisk atomkraftplan

- Hvad venter vi på?

- Sæt i værk.

Sådan skriver netdebattøren Billy123 i en af de 168 kommentarer, der er skrevet på britiske Thisismoney.co.uk om de store planer Rolls Royce - i samarbejde med ingeniør- og byggefirmaerne Laing O'Rourke, Atkins og BAM Nuttall - har for atomkraftværker i miniformat.

Job til os briter

De planlagte reaktorer får en kapacitet, der kan kan levere strøm til godt en halv million mennesker, og avisen har talt med kilder i regeringen, der er blevet bedt om investere 2 milliarder i projektet.

Og de er ikke helt afvisende, da et britisk atomeventyr kan være med til at booste den britiske økonomi, der er hårdt ramt af corona-krisen. Når produktionen er på plads, og de første sat op, kan en minireaktor ende på en pris på anslået 16 milliarder kroner. Rolls Royce mener selv at minireaktorerne kan blive et grønt exporteventyr til en samlet værdi af svimlende 2000 miliarder kroner, og den er der flere af læserne, der er med på:

Lad os komme i gang

- Det kan give job til os briter, og regeringen er nødt til at støtte britiske firmaer - særligt i nord.

- Lad os komme i gang, og vise andre lande, at vi kan klare os uden dem, skriver Munny Talks i en af de andre populære kommentarer.

Delene til minireaktorerne skal bygges på samlebånd.

I Danmark har firmaet Seaborg Technologies gang i udviklingen af endnu mindre reaktorer, der kører på flydende salt. De skal kunne være i en standard 20 fods container, men hvad tænker du?

