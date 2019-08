Rona fik rådne ærter i dåsen: Netto synes det ligner et hul

Rona var lige ved at kaste op, da hun så ned i den dåse kikærter, hun skulle til at lave mad med. Hun vil gerne advare andre.

- Hej.

- Jeg har købt en dåse kikærter for få dage siden i Netto (Silkeborgvej i Aarhus), men den var rådden, da jeg åbnede den.

Håber ingen er blevet syge

Sådan skrev Rona fra Aarhus i sidste uge til nationen!, da hun netop havde åbnet dåsen med økologiske kikærter fra Netto. Rona var ikke i tvivl om at der var noget galt, men hun vil også gerne advare andre kikærte-kunder, og derfor bad hun om et råd til, hvad hun skulle gøre.

- Jeg synes det er super klamt og håber, at ingen er blevet syg af den.

- Det er en økologisk vare og bør være god. Den bør holde til 2022.

Hvad skal jeg gøre?

- Hvad skal jeg gøre, skrev Rona, og i det svar nationen! i dag har modtaget fra Nettos marketingschef, så skal hun ihvertfald ikke spise den:

Har ikke hørt om andre rådne dåser

- Vi må medgive, at indholdet ikke ser særlig appetitligt ud, og det ser ud til, at der har været slået hul på dåsen – måske efter et hårdt tryk.

- Vi har ikke modtaget andre henvendelser fra kunder, der har oplevet tilsvarende, men vi undersøger naturligvis sagen, skriver marketingschef i Netto, Martin Hasgard til nationen!