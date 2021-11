Ros til Danmark: Det er vildt

- Danmark er et specielt land, fordi jeres socialdemokrater har overtaget den restriktive indvandrerdagsorden, som vi altid har troet på i mit parti.

- Derfor følger vi meget tæt, hvad der foregår i dansk politik.

Topstrateg for Le Pen

Sådan siger den franske politiske toprådgiver Philippe Olivier til Altinget.dk om forskellen på dansk og fransk politik. Og om at nogle af de ting, hans ret så højreorienterede parti vil indføre, allerede er indførtr i Danmark.

Og Tove T, der har fulgt dansk- og europæisk asyl- og invandringspolitik i mange år, har efter at have læst Altinget, taget kontakt til nationen!. Hun synes nemlig at alle danskere skal vide, at et af de mest indvandringskritiske partier i Europa, Rassemblement National (RN), der tidligere hed Front National, synes Danmark og Mette Frederiksens måde at være socialdemokrat på er et eksempel til efterfølgelse:

Danskerne ved ikke hvor stramme 'vi' er

- Det her er vildt - vildt bekymrende.

- Jeg tror slet ikke at danskerne ved, hvor stram en politik vi faktisk fører.

- Og når vi får ros på den her måde fra en Marine Le Pens absolutte topfolk, så skal vi altså lytte efter - og ændrer vores politik, lyder det fra Tove.

Philippe Olivier er ifølge Altinget en af strategerne i Marine Le Pens præsident valgkamp, men hvad tænker du?