Router fra YouSee: Smid den i skraldespanden

I en tid, hvor vi skal passe på miljøet, fatter jeg ikke, at sådan en router ikke kan bruges til noget andet skriver Nicolai, der undrer sig over yousees ’skraldespandssvar’

- Jeg var i mandags over hos min nabo, da hans internet ikke virkede.

- Han ikke har forstand på det, og jeg vil gerne hjælpe ham.

- Jeg får liv i hans router i 5 min, og så ringer vi til YouSee, der fortæller, at det er en model, der skal skiftes ud.

- Og at de vil sende en til ham.

- Vi spørger så, hvad med den anden router - vil i have den tilbage? - men de siger: nej tak den smider i bare ud.

I en tid hvor vi skal passe på miljøet

Sådan indleder Nicolai K – en rar nabo fra Midtjylland, der er betænkelig ved den måde vi bare køber og smider ud på – et brev til nationen! om netop affald og genbrug, For Nicolai og naboen forsøgte at køre til den lokale Yousee-butik i Horsens for at lever den nu ubrugelige router retur, men de ville heller ikke have den.

nationen! har spurgt YouSee. om de har en kommentar, og det har de - den kan du læse nedenfor. Nicolais brev fortsætter således:

YouSee og Netgear bude finde en løsning

- I en tid, hvor vi skal passe på miljøet, fatter jeg ikke, at sådan en router ikke kan bruges til noget andet.

- Eller at yousee ikke modtager dem og sørger for de bliver skrottet rigtig.

- Yousee og netgear burde finde en løsning på dette problem, skriver Nicolai, men Jacob Mortensen fra YouSee udtaler, de faktisk ikke altid kan bruge det brugte udstyr:

Det mest miljørigtige er genbrugsstation

- Hvis der er en medarbejder, der har rådgivet en kunde til at smide det i skraldespanden, er det en meget beklagelig fejl.

- YouSee tilstræber at bruge den mest miljøvenlige håndtering af brugt udstyr.

- For udstyr der kan genanvendes af YouSee beder vi kunderne om, at returnere udstyret.

- For udstyr der ikke kan genanvendes er den mest miljørigtige håndtering, at kunderne afleverer det på den lokale genbrugsstation på samme måde, som de gør med andet elektronikaffald, lyder det fra YouSee, men hvad tænker du?