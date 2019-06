Ruth ville forkæle barnebarn på luksus-hotel: Derfor droppede hun ideen

Jeg fortalte dem, at jeg var meget chokeret og forarget over, at når jeg køber et ophold til rimeligt mange penge, så taget de en for mig fuldstændig ublu pris for at sende det, der svarer til et almindeligt brev, skriver Ruth, der er en 'fattig pensionist' fra Jylland

- Mit barnebarn bliver student her i slutningen af juni.

- Og for ca. 10 år siden var hun og jeg på hotel Skt. Petri, hvor hun (og jeg) blev forkælet af et dejligt personale.

Jeg er 72 og en fattig pensionist

- Dengang sagde jeg, at vi næste gang skulle på D'Angleterre, og nu er tiden tiden gået, meget er sket, og jeg synes det var sidste chance.

- Jeg er 72, en såkaldt fattig pensionist, og et ophold med 2 nætter på dÀngeterre til 7900 kr uden morgenmad er mange penge for mig, men det ville jeg gerne købe til hende, for sådan en oplevelse glemmer man aldrig.

Sådan indleder Ruth W et brev nationen! om det skønne hotel-ophold hun havde set frem til med barnebarnet og barnebarnets kæreste. Ruth havde også set frem til et væsentligt dyk på bankkontoen, og hun var egentlig parat til booke det hele – men så begyndte D’Angleterres personale at fortælle, hvor meget ekstra, det kostede, nu hvor der tale om et gavekort, og nu hvor Ruth ikke selv kunne komme forbi og hente det. D’Angleterre har fået mulighed for at svare på brevet – deres svar kan du se nedenfor. Ruths brev fortsætter således:

Og 7900 er mange penge - men 150 for at sende et brev?

- Jeg var lige ved at bestille opholdet, men så blev jeg gjort opmærksom på, at det ville koste 150 kr at få gavekortet sendt her til det jyske.

- Oveni kunne jeg så tegne en forsikring til 350 kr, for at være helt sikker på at jeg ville modtage gavekortet.

- Jeg skulle også betale 150 kr for at de skulle sende en tom kuvert fra hotellet. Den kuvert ville have brugt til at lægge gavekortet i.

- Jeg fortalte dem, at jeg var meget chokeret og forarget over, at når jeg køber et ophold til rimeligt mange penge, så taget de en for mig fuldstændig ublu pris for at sende det, der svarer til et almindeligt brev.

Måske er jeg smålig, men nu er tanken droppet

- Måske jeg er smålig, men jeg føler mig så vred over den service.

- Så lige nu er tanken droppet, det hotel bliver det ikke, selvom jeg havde glædet mig til at give det, også selvom der er en kæreste der skulle med, skriver Ruth W, og nationen! har bedt D'Angleterre om at svare på Ruths brev - og det er de meget glade for at lejlighed til:

- Kære Ruth W

- Vi er meget kede af den dårlige oplevelse, du havde, du var i kontakt med os telefonisk. Vi kan kun forklare det med misforståelser eller miskommunikation, hvilket vi beklager dybt.

Vi beklager at du har fået den opfattelse

- Det er korrekt, at det koster 150,- at få tilsendt gavekort og gaveæske, hvis man ikke har mulighed for at afhente det på hotellet, da vi sender med kurer både af hensyn til sikkerhed og leveringstid. Men man har også mulighed for at printe gavekortet selv.

- At du skulle betale for selve gavekortsæsken er ikke rigtigt, og vi beklager, hvis du havde fået den opfattelse.

- Det er også ukorrekt, at du er tvunget til at tilkøbe en forsikring til din forsendelse. Det er helt valgfrit.

Hvis du ombestemmer dig har vi en overraskelse ved ankomst

- Vi oplever, at folk tegner den, når det fx er vaser af glas eller lysestager, der skal forsendes, men meget sjældent, når det er gavekort.

- Når det er sagt, synes vi, din ide om at invitere dit barnebarn ind til os for at fejre studenterhuen, er så fin – og hvis du fortsat skulle have lyst til at følge ideen til dørs, sørger vi for en lille overraskelse til jer på værelset ved ankomst.

- Vi ønsker dig i hvert fald en dejlig sommer og tillykke med barnebarnets studentereksamen, skriver D'Angleterre, men hvad siger du?