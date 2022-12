Rygeforbud: Fan 'kaster op'

Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg vil have et nikotinfrit stadion. Det synes flere af dem, der kommer på stadion, ikke de skal blande sig i

- Politikere, der skal profilere sig med politisk korrekte holdninger for at vise deres berettigelse, er efterhånden til at kaste op over.

- Det er virkeligt ikke et problem på Jysk Park.

Der implementeres røgfrit stadion

Sådan skriver Jan S. i den mest populære (23 likes) af de 34 kommentarer, der er skrevet på TVMidtvests Facebook-profil om mødet i Silkeborg Kommunes Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalg i mandags. For dagsordenens punk 16 handlede om et rygeforbud på byens stadion. Og det støttede de folkevalgte med disse ord:

- Udvalget ønsker, at der implementeres røgfrit stadion, med virkning fra 1. august 2023.

- Der skal etableres rygezone et sted på Søholt.

Silkeborgs klubdirektør Kent Madsen siger til mediet, at han synes, de nuværende regler, hvor folk, der vil undgå cigaretrøg kan købe billetter til særlige rygefri-zoner er helt fine:

Annonce:

Direktør har ikke noget problem med rygere

- Og så er der mange ikke-rygere, inklusive mig selv, der ikke har noget problem med at være sammen med rygere, og derfor synes jeg ikke, vi har et problem, siger fodbolddirektør Kent Madsen, og ser man videre i kommentarfeltet, så er der ikke mange fans af røgfrit stadion:

- De politiske korrekte er, sammen med dem der altid krænkes, efterhånden en temmelig stor byrde for samfundet, skriver Erik C, der har fået 10 likes, mens Carsten G, der har fået nul (0) likes, er enig med politikerne:

- Passiv rygning hører fortiden til, skriver han, men hvad synes du?