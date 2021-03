Rygeforbud i boligselskab giver ballade

I de kommende år bliver der, som konsekvens af Den sidste Vollsmoseplan, opført op til 1.000 nye almene boliger i forskellige bydele i Odense. De nye almene boligafdelinger skal bidrage til, at Odense fortsat udvikles til at være en storby med blandede og velfungerende bydele.

FABs bestyrelse ønsker, at alle organisationens nyopførte boliger skal være røgfrie. Det skal være gældende for boliger, service/fællesarealer samt udendørs opholdsarealer (hele matriklen). FAB har indgået partnerskab med Røgfrit Odense, og bestyrelsen ønsker at støtte op omkring, at Odense er røgfrit i 2030 ved, at organisationens nye boligafdelinger skal være røgfrie.

Erfaring fra FABs eksisterende boligafdeling i Odense, hvor der er indført røgfrie boliger, viser, at der er en tendens til, at rygere stopper med at ryge.

Der er ikke en decideret efterspørgsel efter røgfrie boliger.

Beslutningsproces for eksisterende almene boligafdelinger

Det er lejeaftalen (lejekontrakten mellem udlejer og lejer), der regulerer lejeforholdet. Det er muligt at indføre bestemmelser om røgfrihed via et tillæg til lejekontrakten, hvis lejer er enig. Det kan også indføres via afdelingsbestyrelsen beslutning, hvor beslutningen vil være gældende for kommende nye lejere i boligafdelingen, jf. § 34, stk. 5 i lov om almene boliger mv. Det er dog tvivlsomt, om sidstnævnte kan håndhæves via lejekontrakten eller i det hele taget, jf. den manglende praksis og regulering på området.

Afdelingsbestyrelsen for en eksisterende almen boligafdeling kan vedtage forslag om tiltag, som afdelingsbestyrelsen vil indføre i boligafdelingen. Det kan være tiltag eller indsatser, der handler om fysiske forbedringer af boliger eller udenomsarealer eller det kan være tiltag/indsatser, der handler om adfærd, fx rygeforbud.

Beslutninger om røgfrie boliger i en eksisterende boligafdeling skal derudover godkendes af organisationsbestyrelsen.

Beslutningsproces for nye almene boligafdelinger

For nybyggede boligafdelinger, hvor der endnu ikke er valgt medlemmer til afdelingsbestyrelsen, er det organisationsbestyrelsen, der har beslutningskompetencen til at vedtage tiltag eller indsatser, man ønsker, skal gælde for den nye boligafdeling.

En beslutning om røgfrie boliger, service- og fællesarealer samt udendørs og indendørs opholdssteder kan vedtages af organisationsbestyrelsen, der skal indhente kommunens godkendelse førend beslutningen kan træde i kraft jf. § 164 i lov om almene boliger mv.

Røgfrihed bliver herefter et lejevilkår, som kan håndhæves via lejekontrakten. Der er dog ingen praksis på området, så det er tvivlsomt, hvor vidtgående håndhævelsesmulighederne er, fx i forhold til opsigelse/ophævelse af lejekontrakten.

Den kommende afdelingsbestyrelse kan efterfølgende foreslå at ændre beslutningen om røgfrihed, hvor en eventuel ændring skal godkendes endeligt af organisationsbestyrelsen.

Odense Kommunes tilsyn



Odense Kommune har tilsynspligt med de almene boligorganisationer, der har boliger i kommunen, jf. lov om almene boliger (LBK nr. 1203 af 8. marts 2020) § 164, stk. 1.

En udtalelse fra juni 2020 fra Transport-, Bygge- og Boligministeriet til Odense Kommune om netop muligheden for at lave aftaler om røgfrie almene boliger understreger, at ministeriet er enig i, at de almene boligorganisationers organisationsbestyrelser kan vedtage røgfrie boliger i alment nybyggeri, og tilsynet skal godkende rygeforbuddet jf. tilsynsforpligtigelsen.

Røgfri Odense

Almene boliger er opført i Odense Kommune for at sikre boligformer for alle borgere i kommunen. Der skal være boliger for alle også til byens mest udsatte borgere.

Forvaltningen vurderer ikke, at et rygeforbud i de almene boligafdelinger vil få indflydelse på, om der er boliger for alle.

Det er Odense Byråds vision, at Odense skal være røgfri i 2030.

Visionen Røgfri Odense skal forebygge rygning blandt børn og unge, og skal hjælpe odenseanere med at holde op med at ryge. FAB bakker op om Røgfrit Odense, og er derfor indgået som partner i Røgfrit Odense.

Derfor understøtter Odense Kommune, når boligorganisationers bestyrelser ønsker at indføre rygeforbud i de nybyggede almene boligafdelinger, og derfor søger om godkendelse til rygeforbud.

