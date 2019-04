Rygeforbud på skole: Klam lærer stinker af røg

Lærerne på Kongsbjergskolen i Lunderskov må ikke længere smutte ud for at ryge i løbet af arbejdsdagen. Og det har skabt debat

- 40 børn og unge starter med at ryge hver eneste dag i Danmark.

- Ønsker vi at stoppe denne udvikling, bliver vi nødt til at gøre noget, og skolen er et godt sted at begynde.

Lærerne skal være forbilleder

- Og så hjælper det ikke noget at lærerne står og ryger i frikvartererne. De skal være forbilleder for børnene.

Sådan skriver Susanne E. i en af de 147 kommentarer, der foreløbig er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil, om det rygeforbud, personalet på en skole i Lunderskov har levet med siden 1. januar. Og det rygeforbud for elever, der også kommer til at gælde når eleverne i skolens ældste klasser forlader skolens område i pauserne.

Lærer stinker forfærdeligt efter rygepause

Og Susanne er ikke den eneste, der glæder sig over den totalt røgfri skoledag:

- Der er da heller ikke noget mere klamt end at skulle have hjælp af en lærer, der lige har været ude at ryge!

- Det stinker simpelhen så forfærdeligt, og nej, et stykke tyggegummi er bare ikke nok, skriver Jacob H. i den p.t. mest populære kommentar (23 likes), mens Birthe H. - som ikke selv er ryger - synes, voksne mennesker selv må bestemme:

Den personlige frihed

- Jeg troede, at man havde personlig frihed herhjemme i Danmark, men jeg føler, at den bliver taget fra os af regeringen, da de jo bestemmer, om vi har råd til at ryge eller ej.

- Mange mennesker, som er oppe i alderen og lærte at ryge i 60'erne og før, har svært ved at holde op, men de bliver tvunget til at holde, fordi de ikke har råd til måske at give 80 kr. for en pakke cigaretter, og det er at tage friheden fra de mennesker, for hvem det måske er den eneste glæde, de har, skriver Birthe, men hvad synes du?