Ryger-gevinst: 7,7 mia. kroner

- Sundhedsministeriet forventer omkostningsbesparelser på mere end en milliard euro om året.

- Konkret er der besparelser på 800 millioner euro (6 milliarder kroner red) til de retshåndhævende myndigheder (politiet red.), 220 millioner euro (1,5 milliarder kroner red) til domstolene og 35 millioner euro (260 millioner kroner red. til kriminalforsorgen.

7,78 milliarder kroner

Sådan lyder det regnestykke Tysklands sundhedsminister Karl Lauterbach har fået lavet forud for lovforslaget, der skal legalisere cannabis i landet med 84 millioner indbyggere.

Et regnestykke tyske medier som bl.a. Tagesschau.de har bragt.

Det forslag, der er på bordet i Tyskland går på at voksne borgere må have 25 gram cananbis - og dyrke tre planteplanter selv. Man må også danne cannabisdyrknings-foreninger.

19 milliarder kr mere at hente

Tidligere har Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) ved Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf regnet på, hvad staten kunne tjene, hvis man lavede en model med statskontrolleret cannabis-salg. Og ifølge de beregninger ville det tyske skattevæsen få yderligere 1,8 milliarder euro i kassen årligt gennem en cannabisafgift. Læg hertil indtægter fra selskabs-skat og moms på i alt omkring 735 millioner euro.

Og 27.000 kan et job

En legalisering vil ifølge universitetet også kunne ses på Tysklands udgifter til arbejdsløshedsydelser, da man kan forvente, at der vil blive skabt hele 27.000 job i cannabisindustrien. De forventede besparelser her løber op i 526 millioner euro - plus 280 millioner euro i lønmodtagerskat.

Forbuddet har slået fejl

- Cannabisforbudspolitikken har slået fejl og har ikke været i stand til at bremse stofbruget.

- Men netop fordi cannabisforbrug kan være sundhedsskadeligt, bør det sorte marked sættes under statsligt tilsyn, sagde konkurrenceøkonom og professor Dr. Justus Haucap, der stod for beregningerne, men hvad siger du?

