Ryger-Jørgen lugter til sig selv: Stinkdåse

Jørgen ryger to pakker om dagen, og det har han gjort i 50 år. Han har et budskab til unge mennesker, der overvejer at blive rygere

- Efter min fjortende smøg er tøjet den rene stinkdåse af nikotin.

- Canceren bliver siddende uden på tøjet i timevis og det oser langt væk af det langsomme selvmord man har gang.

- Jeg ryger dagligt 40 smøger, det har jeg gjort i 50 år.

Første hiv er livsfarligt

Sådan indleder nationens! Jørgen N et brev - en advarsel - rettet til yngre mennesker, der overvejer at begynde med at ryge. Jørgen er selv så afhængig af smøger, at ryger selv om han døjer med flere ryger-sygdomme. Og han håber, at du vil dele han opråb via Facebook til alle de unge mennesker, du kender.

- Tænk jer om unge mennesker, i skal ikke gentage den ældre generations dårligdomme.

- Første hiv er livsfarligt og du tager de andre med i døden p.g.a røgen fra tobaksvarer.

KOL, rygerlunger og strubekræft

- Selv har jeg KOL ligesom rygerlunger og strubekræft, der er under behandling, skriver Jørgen N, men hvad mener du?