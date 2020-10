Rygte: EU vil indføre mindsteløn på 90 kr.

EU-Kommissionen kommer med sit forslag om en mindsteløn i dag. Der er nævnt et beløb på cirka 12 euro svarende til 90 danske kroner

- På tide vi kommer ud af EU!!!

Sådan skriver Carsten L. i en af de 88 kommentarer, der er skrevet på Jyllands-Postens Facebook-profil om EU's planer om at indføre en mindsteløn - og den danske fagforeningsformand Claus Jensens (Dansk Metal) reaktion er:

- I yderste konsekvens (bør det, red.) udløse en folkeafstemning om dansk EU-medlemskab, siger den ellers EU-positive formand nemlig til avisen, og læser man videre i de mange læserreaktioner, så er der faktisk pænt mange, der er enige, i at en europæiske bestemt mindsteløn vil være rigtig dårlig for Danmark:

De andre kan lære af Danmark - ikke omvendt

- STOP-STOP-STOP! Vi skal ikke ha' working-poor.

- Den danske model er fantastisk og løser de udfordringer, der er på vores type arbejdsmarked.

- Det kunne de andre lære af. Ingen grund til at stræbe nedad, skriver Susanne W., og Frank er heller ikke optimistisk:

- Igen er der en masse, som tror på de frie markedskræfter.

Køb lige en bil for det

- Mindstelønnen vil blive, hvad en flaskedreng kan få.

- Køb lige bil, hus plus det løse for det i Danmark.

- Tak for kaffe, skriver Frank.

Dansk Metal frygter, at forslaget kan give arbejdssgivere ret til at ansætte f.eks. østeuropæere til hjemlandets mindsteløn, og ifølge Politiken er der forud for dagens møde om mindsteløn blevet talt om en timeløn på cirka 12 euro, omkring 90 kroner i timen, men hvad tænker du?