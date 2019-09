Ryste-Johnny raser: Betalte 10.000 kr. for at cykle ti meter på en tre-hjulet

- Jeg fik interesse for en 3-hjulet el cykel, og fik afregnet kontant. Jeg fik oplyst, at jeg kunne levere den tilbage, hvis den ikke var noget for mig.

- Men efter leverancen på min bopæl viste det sig – da jeg satte mig op på cyklen - at jeg havde problemer med at vride gearskiftet.

Nu var den jo brugt - efter 10 meter

- Jeg kontaktede derefter damen, der havde solgt mig cyklen.

- Men nu kunne det pludselig ikke komme på tale at fortryde, for nu var den jo brugt.

- Hallo, jeg havde rullet 10 meter.

Sådan indleder Johnny P., der har Parkinson, et brev til nationen! om den trehjulede elcykel, han håbede kunne hjælpe ham i dagligdagen. Johnny har også skrevet på Facebook om den i hans øjne elendige service og behandling, han har fået, og han vil gerne advare andre svage og ældre mennesker, mod at gøre som ham. For som du kan læse, så endte de ti meter med at koste ham 10.000 kr.

Jeg ku få 6000 - den havde kostet 16

nationen! har bedt cykelhandleren, der holder til på Frederiksberg, om at svare på, hvorfor de sælger en cykel og giver det indtryk, at der er returret – og så ikke betaler hele prisen tilbage. Deres svar kan du læse nedenfor - Johnnys brev fortsætter således:

- Jeg fik besked på, at hun godt kunne modtage cyklen, men kun refundere 6000 kr. af de 16.000 jeg havde lagt dagen før.

- Jeg tænkte ved mig selv, at hun nok ville sælge ’vrag’ brugt.

- Jeg fik mine 6000, ventede et par dage og ringede så anonymt og spurgte om en tilsvarende model ’til min gamle far’.

Er der en der cykler rundt på min brugte cykel?

- Jeg spurgte også om hun havde en, der var ’brugt’, men blev mødt af en benægtelse: De solgte slet ikke brugte modeller, sagde hun.

- Men hvor blev min brugte cykel så af - fra den ene dag til den anden?

- Er den en, der nu cykler rundt på min åbenbart brugte cykel, som har betalt fuld pris, spørger Johnny, der også undrer sig over, hvorfor der ikke stod stelnr på hans kviitering.

Men i det svar som Amlad Cykler er kommet med, er der gode forklaringer på alle Johnnys spørgsmål. Og endda mener man, at man har ydet en god service:

Vi tog cyklen retur for at hjælpe kunden

- Hej. Tak for din mail.

- Ja, vi kender den meget uheldige sag.

- Kunden kommer forbi vores butik og tager en god lang prøvetur på vores handicapcykel, hvorefter kunden afgiver en bestilling i butikken og betaler i denne forbindelse kontant.

- Når vi demonstrerer denne type cykel afsætter vi ca. 45 minutter til personlig instruktion for at sikre, at kunden er 100% tilfreds.

- Kunden bestilte og betaler for cyklen, 1 ekstra batteri samt fragt til hjemmeadressen, men ønskede ikke at købe en forsikringsgodkendt lås.

- Derefter leveres den nye cykel på hjemmeadressen som aftalt nogle dage efter.

- Herefter ringer kunden ca. 1 uge efter og ønsker at returnere cyklen, idet denne ikke ønsker cyklen længere. Vi oplyser, at vi ikke tager brugte cykler retur, hvilket også følger forbrugerlovens retninglinjer.

Vi gjorde en undtagelse for netop denne kunde

- Ingen returret oplyses i øvrigt også altid i forbindelse med salget, specielt ved denne cykeltype.

- Kunden opsøger derefter personligt en af vores medarbejdere i butikken og insisterer på at vi tage cyklen retur.

- Vi beslutter at gør en undtagelse for at hjælpe netop denne uheldige kunde.

- Vi tilbyder et forlig som kunden er meget glad for, hvor den brugte cykel tages retur til kr. 6000,- og der aftales som god service afhentning på kundens hjemmeadresse.

- Inden forliget indgås foreslår vi flere alternativer med fokus på at hjælpe kunden til at vænne sig til en 3-hjulet cykel, som naturligvis kræver lidt praktisk træning.

- Cyklen bliver afhentet som aftalt og det aftalte beløb overføres herefter til kundens konto.

Og nu bruger vi cyklen som democykel

- Cyklen henstår i dag som democykel, idet vi ikke sælger brugte cykler.

- Forhandleren har som følge af en lovændring ikke siden 2009 haft pligt til at notere stelnummeret og eller gemme dette, læs mere om dette her https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200812L00007, og stelnummeret noteres normalt(af brugeren) på låsebeviset som medfølger en forsikringsgodkendt lås.

- Denne kunde købte ingen forsikringsgodkendt lås desværre.

- Vi er ligesom kunden meget ked af situationen, specielt når vi for at hjælpe kunden, mod vores politik, tog cyklen retur, skriver Martin Andersen, men hvad tænker du?